НБУ заявляет об отсутствии необеспеченных денег

У Национального банка Украины нет необеспеченной эмиссии. Об этом заявил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий, передает РБК-Украина. «Состояние валютных резервов нас удовлетворяет - это надежная и стабильная позиция Наши резервы диверсифицированы. Мейнстрим нашей валютной политики - это сильные валюты. Сейчас наши резервы в гривневом выражении более монитарной базы... У нас нет необеспеченной эмиссии», - в частности, отметил Литвицкий и добавил, что «чистые валютные резервы немного меньше чем 20 млрд долл., а общие резервы у нас больше 33 млрд долл.»