Польша не против продолжить Одессу-Броды до Гданьска

В Польше считают, что нефтепровод Одесса-Броды может быть продолжен до Гданьска. Об этом заявил во время встречи с главой правительства Украины Николаем Азаров маршалок Сената Польши (верхней палаты парламента) Богдан Борусевич, сообщает пресс-служба главы украинского премьера. Борусевич напомнил, что украинская сторона свою часть нефтепровода достроила, а польская – нет. В связи с этим Российская Федерация может сократить поставки нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба», и вопрос транспортировки каспийской нефти в Польшу может повысить актуальность нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск. Борусевич отметил, что польские инвесторы приобрели нефтеперерабатывающий завод в Литве, однако для его работы нет необходимого количества нефти, и для поставок нефти на этот НПЗ возможна достройка ответвления нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск. В свою очередь, Азаров отметил, что Украина и Польша ранее обсуждали взаимодействие в эксплуатации сланцев. Кроме того, Азаров считает, что для Украины важно сотрудничество в области ядерной энергетики.