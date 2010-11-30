Украинцы задолжали за комуслуги свыше 10,5 млрд грн

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась в октябре 2010 г. по сравнению с сентябрем на 9,0% и на начало ноября 2010 г. составляла 10 млрд 529,4 млн грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4,4 месяца. Увеличение задолженности прошло во всех регионах Украины, кроме Одесской области. Как передает РБК, на протяжении января-октября 2010 г. населением уплачено за жилищно-коммунальные услуги 23,8 млрд грн грн. (98,9% начисленных за этот период сумм). Среди регионов наивысший уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался в Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях (109,6-103,1%), самый низкий - в г. Севастополе, Днепропетровской и Запорожской областях (71,4-95,8%). Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в октябре 2010 г. сравнительно с соответствующим периодом 2009 г. увеличились на 40,1% и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт.ч) составляли 334,7 грн.