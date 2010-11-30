10% «строительных» денег в Украине тратят на Евро-2012

В Украине на строительство объектов Евро-2012 в 2010 г. выделены из бюджета 10% средств от всего строительства или 14 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий Исаенко, передает РБК. «У нас вливания бюджетных средств в этом году на уровне 14 млрд грн. В следующем году придется потратить, наверное, не меньше. Это более 10% от общего объема строительства в Украине», - заявил он и уточнил, что всего в Украине в прошлом году было освоено 130 млрд грн инвестиций в основной капитал. Как подчеркнул замминистра, «такой показатель расходов на строительство к чемпионату имеет значительное, а самое главное, положительное влияние на всю строительную отрасль страны».