ЕБРР присмотрелся к украинскому зерну

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Минагрополитики Украины обсудили вопросы рынка зерна. Об этом говорилось в ходе встречи министра аграрной политики Украины Николая Присяжнюка с директором департамента агробизнеса ЕБРР Жилем Меттеталь, передает РБК. «Стороны обсудили значимость агропроектов, финансируемых ЕБРР, для развития отрасли, проанализировали стратегию банка в агросекторе и перспективные направления сотрудничества», - говорится в сообщении. Общий объем агропроектов ЕБРР в денежном эквиваленте составляет 12,2 млрд евро. Кредитный портфель банка для Украины в этом году составляет более 200 млн долл.