Янукович советует отменить реприватизацию Херсонского машзавода

Президент Украины Виктор Янукович предложил Верховной Раде отменить Закон «О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью «Херсонский машиностроительный завод». Об этом сказано в предложениях Президента, обнародованных на официальном сайте парламента. В частности, Президент отмечает, что в принятом парламентом законе фактически предусматривается принудительное отчуждение объекта права частной собственности с последующим возмещением его стоимости и без определения в этом законе порядка такого отчуждения. По мнению Януковича, это противоречит конституционным основам принудительного отчуждения объектов права частной собственности, которое возможно только при условии предварительного и полного возмещения собственнику их стоимости. Возвращение без предварительной оплаты возможно только в условиях военного или чрезвычайного положения. Янукович отмечает, что Верховная Рада, приняв упомянутый закон, превысила свои полномочия, поскольку, согласно Конституции Украины, парламент не наделен полномочиями принятия решений о возвращении объектов в государственную собственность. Напомним, Верховная Рада приняла в целом Закон Украины «О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса ООО «Херсонский машиностроительный завод» 4 ноября этого года. Это было сделано «ввиду общественной необходимости, с целью защиты интересов государства и трудовых прав работников общества с ограниченной ответственностью «Херсонский машиностроительный завод» возвращается в государственную собственность целостный имущественный комплекс ООО «Херсонский машиностроительный завод».