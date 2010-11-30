Тернополю не хватает 10 млн грн для отопления школ

В Тернополе на оплату труда работникам сферы образования не хватает 2,5 млн. грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил новоизбранный городской голова Сергей Надал, передает УНИАН. По его словам, еще 10 млн. грн. не хватает для обеспечения отопления в заведениях образования. «Это показывает бездарность тех людей, которые работают в руководстве образованием в Тернополе. Была поставлена задача подумать, как можно сэкономить на энергоносителях, когда две недели назад на дворе было +15…+18 градусов… А теперь начинают говорить об отпусках за собственный счет, чтобы переводить питание детей с 3 грн. на 1 грн. И это делается со ссылкой на то, что пришла новая власть и дает такие указания. Понимаю, что кто-то хочет скомпрометировать нового голову, но никому это не удастся», – отметил Надал. Он заверил, что руководство города обеспечит нормальное питание детей. Надал заявил, что в связи с возникшими проблемами, уже с понедельника будет принято кадровое решение в отношении руководителя городского управления образования.