«Газпром» и Shell начали стратегическое сотрудничество

ОАО «Газпром» и британско-нидерландская Shell подписали протокол о глобальном сотрудничестве, говорится в совместном сообщении компаний. Документ, в частности, предусматривает участие «Газпрома» в проектах Shell по разведке и добыче нефти и газа в третьих странах, сообщает «Интерфакс» . Протокол предполагает и развитие совместной деятельности в области переработки и распределения углеводородов в России и Европе. В документе также отмечается дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в области разведки и добычи углеводородов в Западной Сибири и на Востоке России.