Цушко: Украина экспортирует в Ливан 100 тыс. тонн пшеницы

Украина планирует в 2011 году экспортировать в Ливан 100 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Об этом сегодня сообщил министр экономики Украины Василий Цушко, передает УНИАН. При этом Цушко отметил, что экспорт зерна планируется вне зависимости от возможного его продления в следующем году. «Квотирование действует до 1 января 2011 года. Если квотирование будет продлено на 2011 год, то мы продумаем, как экспортировать 100 тыс. тонн зерна пшеницы в Ливан. Если же с нового года квотирование будет снято, то это будет работа бизнеса без всяких ограничений», - сказал министр.