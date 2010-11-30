Поступления в бюджет Крыма увеличились на треть

В сведенный бюджет Автономной Республики Крым (АРК) за январь-сентябрь 2010 г. поступило 5 млрд 388,2 млн грн. Об этом на заседании Совета министров АРК сообщил министр финансов Крыма Николай Скорик, передает РБК-Украина. По словам Скорика, в общий фонд поступило 4 млрд 415,1 млн грн, в специальный фонд - 973,1 млн грн. При этом основную сумму доходов общего фонда составили налоги и сборы - 2 млрд 273,8 млн грн. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления увеличились на 554,8 млн грн, или на 32,3%. Имели место трансферты из госбюджета Украины в размере 2 млрд 141,4 млн грн. Скорик отметил, что утвержденные местными советами показатели за 9 месяцев 2010 г. по поступлениям налогов и сборов в общий фонд сведенного бюджета Крыма выполнены на 100,3%. И это с учетом местных бюджетов городов и районов Автономии - на 97,5% и бюджета автономии в целом - на 105,1%. Такие регионы автономии, как Армянск, Евпатория, Симферополь, Судак, Ялта, а также Джанкойский, Красногвардейский, Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Симферопольский, Советский и Черноморский районы не обеспечили выполнение утвержденных плановых показателей. «В текущем году, по сравнению с прошлым, возросли поступления от акцизного сбора - на 346,5 млн грн, налога с доходов физлиц - на 158,6 млн грн, платы за землю - на 49 млн грн, единого налога на предпринимательскую деятельность - на 5,1 млн грн и местных налогов и сборов - на 1,1 млн грн», - отметил министр финансов Крыма.