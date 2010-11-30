Львов просит миллиард гривен на Евро-2012

Исполком Львовского горсовета просит Кабмин выделить в 2011 году 1 миллиард гривен на подготовку города к Евро-2012. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает «Украинская правда» . По его словам, данные средства будут потрачены на завершение строительства стадиона, реконструкции аэропорта, на завершение строительства терминала и реконструкцию дорог в городе. Он добавил, что намерен обсудить данный вопрос с вице-премьером Борисом Колесниковым во время его визита во Львов, который ожидается 2 декабря. Как сообщалось, в ноябре Кабмин выделил 50 миллионов гривен Львову на строительство и реконструкцию дорог к чемпионату. В мае Львовский горсовет решил в 2010 году выделить 275 миллионов гривен на подготовку Евро-2012. Кроме Львова, матчи Евро-2012 по футболу будут принимать также Донецк, Киев и Харьков.