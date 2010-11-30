Ливан верит в инвестиционное сотрудничество с Украиной

Союз Украины и Ливана в инвестиционной области даст «очень хорошие результаты». Об этом сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым заявил министр экономики Ливана Мухаммад Сафади, передает РБК. «Ливанская экономика - это экономика сервиса и предоставления услуг... Украинская экономика опирается на промышленность и сельское хозяйство. Думаю, что таким образом союз Украины и Ливана в инвестиционной области даст очень хорошие результаты», - заявил Сафади и добавил: «Наши государства на пути развития, но я уверен, что в будущем наши страны будут процветающими». Подводя итоги встречи, Азаров отметил, что экономика Ливана обладает большими инвестиционными возможностями, которые можно использовать для реализации совместных инвестиционных проектов в ряде отраслей. По его словам, целесообразно было бы начать с пилотного инвестиционного проекта, постепенно расширяя опыт инвестиционного сотрудничества. «Мы будем приветствовать участие ливанцев в наших инвестиционных проектах», - отметил Азаров. Азаров через Сафади передал премьер-министру Ливанской Республики приглашение посетить Украину с официальным визитом в удобное для него время.