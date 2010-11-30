Горводоканал Сум задолжал 4 млн грн

Долг сумского КП «Горводоканал» составил 4 млн грн. Об этом заявил сегодня главный инженер КП Иосиф Тысифский, передает РБК-Украина. Сумское коммунальное предприятие «Горводоканал», обеспечивающее водоснабжение города, 29 ноября подлежало отключению от энергообеспечения из-за большой задолженности. «Несмотря на финансовые проблемы, предприятие продолжило работу», - заявил Тысифский и добавил, что предприятие имеет более 2 млн грн долгов за текущее потребление и в добавок 1,3 млн грн долгов, которые накопились за март-апрель. Общая сумма финансовой задолженности составляет около 4 млн грн. «Моя позиция - нужно идти в сторону аренды или концессии водоканала. Другого пути просто нет», - заявил мэр Сум Геннадий Минаев.