Ускоряется инфляция в наиболее развитых странах

Инфляция в 33 наиболее развитых странах мира в октябре составила 1,9% к уровню октября прошлого года, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. В сентябре рост цен в годовом выражении составлял 1,7%, передает Радио Свобода. Максимальный рост цен среди этих стран был отмечен в октябре в Турции (8,6%) и Греции (5,2%). Минимальный – 0,2% - в Японии и Швейцарии. В Японии инфляция отмечается впервые после двадцати месяцев дефляции, то есть снижения цен к уровням предыдущего года.