Германия инвестирует в развитие космоса 1,4 млрд евро до 2014 года

Правительство Германии намерено в ближайшие годы увеличить расходы на исследование космоса до 1,4 млрд евро, сообщает РБК со ссылкой на немецкие СМИ. Так, бюджетное финансирование увеличится с 1,2 млрд евро до 1,4 млрд евро в 2014г. По расходам на изучение космоса Германия стоит на шестом месте, уступая США, России, Китаю, Японии и Франции, отмечают немецкие СМИ. Министр экономики Германии Райнер Брюдерле заявил, что такие страны как Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея инвестируют в данную отрасль миллиарды. «Раньше полеты в космос были прерогативой избранных, сегодня это явление приобрело массовый характер», - отметил он. По его словам, развитые страны не могут отказаться от исследований в области космоса