Эстония сегодня переходит на евро

В Эстонии сегодня, 1 декабря, начинается практическая кампания по переходу на евро, сообщает Интерфакс-Украина . С сегодняшнего дня частные лица в банковских отделениях смогут обменять кроны на евро по официальному курсу 1 евро/15,6466 крон без платы за услуги, сообщил Банк Эстонии. Кроны на евро без платы за услуги можно будет менять во всех банковских конторах, оказывающих такую услугу, до 30 июня 2011 года. С 30 июня до конца грядущего года на тех же условиях обменять кроны на евро можно будет в ограниченном числе банковских контор. Банк Эстонии будет проводить обмен валют без ограничения по сроку и бесплатно. При этом в течение двух недель после Нового года (до 14 января) расплачиваться при покупке товаров или услуг можно будет еще кронами. В ночь на 1 января все вклады в банках будут пересчитаны в евро автоматически и по официальному курсу, а договоры так же автоматически будут теперь действовать в пересчете на евро. Отметим, Эстония станет единственной страной в Евросоюзе, которая войдет в зону евро с 1 января 2011 года. Остальные страны Балтии и ряд других членов ЕС, как ожидается, будут входить в еврозону, начиная с 2014 года.