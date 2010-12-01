«Нафтогаз» доводят до банкротства, чтобы отдать российским банкам - БЮТ

НАК «Нафтогаз» искусственно доводят до банкротства с целью приватизации его российскими банками. Об этом заявил нардеп от БЮТ Александр Гудыма в эфире «5 канала». Политик обвинил в этом правительство, которое, по его мнению, заранее знало о решении Стокгольмского арбитража в пользу «РосУкрЭнерго». «Министр Бойко в начале своей каденции в Москве единолично согласился, что Украина будет потреблять, покупать на 10 млрд кубических метров больше газа. Что это значит? Это означает, что правительство Януковича уже весной знало, что будет Стокгольмский арбитраж, и что он примет такое решение», - сказал Гудыма. «Сегодня в подземных хранилищах 24 млрд кубических метров газа украинского, из которых 12 - Украина готова отдать «РосУкрЭнерго» и «Газпрому». Весь этот газ закупался по цене 250 долларов. Это значит, что украинская НАК «Нафтогаз» потеряла на газе, который мы собираемся поворачивать, на 100 долларов больше. То есть сумма, которую заплатит украинский народ по решению Стокгольмского арбитража, на 1,2 млрд больше», - отметил нардеп. «Можно утверждать что «Нафтогаз» искусственно доводят до банкротства и теми спасателями, которые выкупят его остатки, будут российские банки » - подчеркнул Гудыма.