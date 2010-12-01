Янукович рассказал президенту ЕБРР о госбюджете на 2011 год (ФОТО)

Госбюджет на 2011 год будет сформирован на основе нового Налогового кодекса. Такие прогнозы выразил Президент Украины Виктор Янукович в ходе встречи с президентом ЕБРР Томасом Мировым сегодня в Астане, сообщает пресс-служба главы государства. По словам Януковича, это позволит обеспечить реализацию реформ в бюджетной сфере. «Сейчас Налоговый кодекс находится на рассмотрении Верховной Рады, но, надеюсь, он будет заложен в основу проекта госбюджета на 2011 год. То есть, на новых принципах законодательных и будет обеспечивать реформы в бюджетной сфере», - сказал глава государства. Президент также напомнил о своей инициативе реформирования экономики страны. Он подчеркнул, что в полной мере соблюдается план-график программы экономических реформ на 2010-2014 годы. По его словам, в этом плане предусмотрены такие приоритетные направления, как регуляторная политика, налоговая и бюджетные реформы. Фото пресс-службы Президента Украины