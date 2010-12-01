Пенсионные выплаты с сегодняшнего дня повышаются

С сегодняшнего дня повышаются размеры пенсионных выплат для лиц, потерявших работоспособность. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики и труда. Так, 1 декабря в силу вступил закон «О государственном бюджете Украины». Исходя из повышения размера прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность, пенсионные выплаты повысят с 723 грн до 734 грн. В частности, минимальный размер пенсии по возрасту, пенсии в связи с потерей кормильца на одного нетрудоспособного члена семьи с 1 декабря составляет 734 грн, минимальная пенсия в связи с потерей кормильца на двух нетрудоспособных – 880,8 грн, на троих и больше – 1 101 грн.