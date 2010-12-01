С сегодняшнего дня в Украине повышаются соцвыплаты: +15 грн к зарплате

С 1 декабря текущего года в Украине повышаются размеры социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики и труда. Так, повышение соцвыплат предусмотрено Государственным бюджетом на текущий год. В частности, минимальная заработная плата повышается на 15 грн – до 922. В почасовом расчете размер минимальной заработной платы с 1 декабря устанавливается на уровне 5,52 грн (повышение на 0,09 грн). Прожиточный минимум с сегодняшнего дня повышается на 14 грн – до 875. Для лиц, которые относятся к основным социальным и демографическим группам населения, определены следующие размеры прожиточного минимума: для детей до 6 лет - 799 (повышение на 12 грн.); для детей от 6 до 18 лет - 957 (повышение на 16 грн); для трудоспособных лиц - 922 (повышение на 15 грн); для лиц, утративших трудоспособность, - 734 (повышение на 11 грн).