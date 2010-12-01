Крым получит 1600 тонн резервной муки, чтобы не подорожал хлеб

В Крым осуществят поставку муки из Государственного интервенционного фонда урожая 2006–2009 годов. Об этом говорится в постановлении, принятом на заседании крымского правительства 30 ноября, сообщает КИА. В частности, как отметил на брифинге первый вице-премьер автономии Павел Бурлаков, Совет министров АРК принимает меры, чтобы не допустить роста цен на хлебобулочные изделия в автономии. Бурлаков уточнил, что речь идет о выделении 1600 тонн муки. «Мониторя цены, те запасы, которые сегодня есть у хлебовыпускающих предприятий различных, мы вышли с просьбой о выделении данного количества муки именно для того, чтобы обеспечить Крым, чтобы не было перебоев и не было повышения», – сказал Бурлаков.