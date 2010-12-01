Ярослав Колесник: «Сегодня целесообразнее всего делать вклады в гривне»

Банковские вклады в гривнах являются на данный момент наиболее целесообразными. Такого мнения придерживаются банкиры, комментируя тему возвращения доверия населения к банковской системе Украины. Одним из ключевых результатов 2010 года стало возобновление притока депозитов населения в банковскую систему после широкомасштабных изъятий вкладов в октябре 2008 г. — марте 2009 г. По оценкам банкиров, сумма депозитов в банковской системе Украины вышла на уровень 130 млрд. грн. По словам председателя правления банка «Форум» Commerzbank Group Ярослава Колесника, если предположить, что курс национальной денежной единицы останется неизменным к доллару на протяжении 3-6 месяцев, то размещать депозит надо в гривне. «Так как НБУ пока достаточно жестко привязывает курс гривны к доллару, соответственно инфляция есть и по гривне, и по доллару с примерно одинаковой скоростью. Соответственно, лучше выбрать гривневый вклад, так как ставка по нему выше, - говорит Колесник. - Кроме того, нецелесообразно нести затраты на конвертацию при переводе вклада из одной валюты в другую, особенно при кратко- и среднесрочных вкладах». При выборе валюты вклада все банкиры дают классический совет. Деньги необходимо хранить в равных пропорциях: в гривне, долларах США и евро (по 30 %). «Еще 10% сбережений можно смело вложить в стабильный швейцарский франк, - говорит главный экономист отдела депозитных продуктов «ОТП Банка» Вячеслав Фоменко. - Мы видим смену процессов: то снижение курса евро и доллара, то опять усиление евро. Можно точно сказать, что диверсифицируя и держа вклады в разных валютах, вкладчики, как минимум, не потеряют. Хотя сейчас есть определенная тенденция к ослаблению доллара, но сложно сказать, насколько она долгосрочная». По наблюдениям специалистов, в течение года курс доллара к евро (главным валютам, в которых банки открывают вклады в Украине) колебался на 25-30 % в обе стороны. Летом текущего года в Украине наблюдался серьезный передел на рынке депозитов — банки соревновались, кто привлечет больше изъятых населением в период паники вкладов. В таких условиях главное для клиента – сделать правильный выбор. Если его основной потребностью является получение максимального дохода по депозитному вкладу, стоит рассматривать классические депозитные вклады на длительные сроки с выплатой процентов в конце срока и без права пополнения. Именно по этим вкладам банки устанавливают максимальные процентные ставки. При этом специалисты подчеркивают: не стоит забывать о том, что высокая доходность всегда является платой за высокий риск, поэтому при выборе оптимального решения не следует руководствоваться только размером процентной ставки по вкладу. «Погоня за максимальной доходностью – самая опасная ошибка вкладчика. При выборе банка для размещения средств намного более важный фактор – надёжность этого банка», - говорит Колесник. После отгремевшего в стране кризиса больше сотни отечественных банков продемонстрировали положительную депозитную динамику. Среди лидеров по возвращению сбережений - банки с иностранным капиталом. Главный мотив вкладчика - стабильность и надёжность банка, которые зависят не от размеров финучреждения, а от его владельцев-акционеров, баланса, финансовых результатов и проводимой менеджментом политики. Опытные финансовые эксперты советуют начинать знакомство с банком, прежде всего, с его акционеров. «Нельзя делить на украинские и иностранные», - говорит председатель правления банка «Форум» Ярослав Колесник. - «Нужно прежде всего ответить себе на вопрос — а готов ли я доверить свои деньги владельцам этого банка? Одолжил бы я им свои сбережения, если бы они были моими соседями? Если ответ отрицательный — лучше искать другой банк». По мнению банкира, поведение акционеров определяется, прежде всего, их репутацией. «У большинства акционеров банков с иностранным капиталом репутация безупречна. Кроме того, у некоторых банков в составе акционеров есть и государство — например, у Commerzbank, который владеет банком «Форум», в составе акционеров правительство Германии», - подчеркивает банкир.