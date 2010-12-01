В Крыму сегодня подорожал бензин

1 декабря на автозаправочных станциях Крыма зафиксировано повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо на 10-20 копеек за литр. Об этом сообщает E-Крым. Согласно мониторингу Государственной инспекции по контролю за ценами в Крыму, сегодня максимальная цена на дизтопливо поднялась на 20 копеек — с 7,25 до 7,45 грн. за литр. Бензины А-76 и А-80 подорожали на 15 копеек за литр — с 7,15 до 7,30 грн. На эту же сумму поднялся в цене бензин А-92 — с 7,55 до 7,70 грн. за литр. Бензин А-95 подорожал в рознице на 10 копеек за литр с 8 грн. до 8,10 грн. за литр. Также на 10 копеек — с 8,50 до 8,60 грн. за литр — стал дороже бензин А-95 премиум. Вместе с тем, розничная цена самого дорогого бензина А-98 осталась без изменений — 8,95 грн. за литр.