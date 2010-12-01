Верховная Рада задолжала 1 млн за отопление

Верховная Рада Украины задолжала перед энергоснабжающей компанией «Газ Украины» 1 млн грн. Об этом сегодня сообщил председатель Комитета ВР по вопросам регламента Владимир Макеенко, передает УНИАН . По его словам, больше 2 млн киевлянам отключили отопление, и депутаты ничем не лучше их. Макеенко отметил, что пока не согласован вопрос о выделении средств Управлению делами на оплату отопления. «Верховная Рада, кажется, задолжала около 1 млн грн», - сказал он. «Рада такой же субъект хозяйственной деятельности, как и все остальные структуры. Платить надо, и пусть в следующий раз лучше составляют смету Верховной Рады», - добавил председатель Комитета. Как сообщалось, сегодня депутаты решили работать без перерыва на обед, чтобы пораньше закончить заседание парламента. Они также пожаловались на холод в помещении.