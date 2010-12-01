США призывают Украину ликвидировать избыточные вооружения

Посол США в Украине Джон Теффт призвал руководство Украины и далее сотрудничать в ликвидации избыточных вооружений. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. «Это является свидетельством сотрудничества США и Украины в направлении демилитаризации оружия массового уничтожения. Украинские специалисты хорошо поработали за эти два месяца, ликвидируя ежедневно по три ракетных комплекса», - сказал Теффт в ходе ознакомления с процессом демилитаризации ракетных комплексов 9К72 «Scud» в селе Калиновка Винницкой области. Согласно информации, посол призвал украинскую власть продолжить сотрудничество в ликвидации ракетного топлива СС-24, противопехотных мин, избыточных запасов малого стрелкового оружия. «Благодаря этому проекту мы делаем безопаснее склады с боеприпасами. Это почувствуют и жители населенных пунктов, которые проживают близ таких объектов», - отметил посол США. По информации пресс-службы Минобороны, на этом арсенале находится почти 150 тыс. тонн боеприпасов. Процесс демилитаризации начался в сентябре этого года и за 2,5 месяца уже ликвидировано 130 ракетных комплексов. В целом, на украинских складах хранится более миллиона тонн боеприпасов и чуть меньше половины нужно утилизировать.