Телеканалы могут вещать в «цифре», только отказавшись от аналоговых частот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложит украинским телеканалам переоформить имеющиеся у них лицензии на вещание в аналоговом частотном диапазоне на вещание цифровых мультиплексов только при условии отказа от аналоговых частот. Об этом сегодня сообщил глава Нацсовета Владимир Манжосов, передает Интерфакс-Украина. «Если вещатель, вещающий в аналоговом диапазоне, захочет переоформить свою лицензию на цифровую за 85 грн, пусть подает заявку. При этом используемый им частотный ресурс должен пойти на развитие цифрового вещания», - сказал Манжосов. Проект документа, предусматривающего соответствующую процедуру переоформления, будет опубликован на веб-сайте Нацсовета в среду. При этом Нацсовет не ожидает большого энтузиазма со стороны телевещателей на применение такой процедуры. «Навряд ли они согласятся сейчас полностью отказаться от аналогового вещания, чтобы в будущем получить лицензию на цифровое и сэкономить на лицензионном сборе», - предположил Манжосов. В то же время, по его словам, действующее законодательство не предусматривает лицензирование вещаний в цифровых мультиплексах. «Нужны изменения в закон о телерадиовещании. Конкурс на вещание цифровых мультиплексов мы не можем объявить до внесения изменений в 31 статью этого закона», - сказал глава Нацсовета, добавив, что планируемая стоимость лицензии на вещание – 540 тыс. грн, предусмотрена скидка до 30% в зависимости от программной концепции. Изъятие аналогового радиочастотного ресурса у вещателей, по словам членов Нацсовета, вызвано нехваткой радиочастотного ресурса для нужд цифрового вещания. В то же время, как отметил В.Манжосов, согласно выводу Нацкомиссии по регулированию связи и Украинского государственного центра радиочастот, для построения национальной сети четырех мультиплексов радиочастотного ресурса хватает.