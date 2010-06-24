Держите гривню

Пожалуй, впервые за длительные период времени в этой фразе нет сарказма.

Пока оппозиция клеймит действия нынешней власти в сфере экономики, пока правительство пафосно заявляет о своих хозяйственных успехах, рядовые граждане практически не видят никаких изменений. И если в большинстве своем этот факт скорее негативный, то есть тут и позитивный момент - неизменность курса национальной валюты. «Главред» решил разобраться, с чем связана стабильность гривни и что будет с нашими деньгами.





Начиная с первого квартала текущего года гривня нашла удобный для себя курс. Во всяком случае, в наиболее показательной для рынка паре - с долларом США. Рыночный курс гривни на межбанке с начала года укрепился на 0,6%, стабилизировавшись в апреле-мае на уровне, близком к 7,92 грн/$1. Наличная гривня в ларьках и прайсах устаканилась в районе 7,9 грн/$1 (7,89 - покупка, 7,93 - продажа), официальный курс Национального банка замерз на уровне 7,91 грн/$1.



Более того, с конца февраля главный финансовый регулятор страны – Нацбанк -систематически скупает валюту на межбанковском валютном рынке. Таким образом он активно восстанавливает объем валютных резервов (читай закрома родины), формально противодействуя курсовой нестабильности на рынке, как ни парадоксально, борясь с избыточным усилением национальной валюты. К слову, в такой борьбе, по состоянию на середину прошлого месяца, главный банк страны приобрел на межбанке более $4 млрд. Напомним, что в тяжелом прошлом году регулятор продал вечнозеленых денег на $10,4 млрд больше, чем купил.



По словам высокопоставленных чиновников НБУ, выкуп столь значительных объемов валюты с рынка позволяет Нацбанку удовлетворить увеличение спроса на гривневые ресурсы со стороны растущей украинской экономики и населения, которое повысило склонность к сбережениям. Выходит, что укреплению национальной валюты способствует интерес к ней населения и реального сектора.



Превышение предложения наличной инвалюты над спросом лишь за половину мая составило в долларовом эквиваленте $44 млн, понятно, что в прошлом году население в панике скупило валюты больше, "чем может переварить". Теперь же, в условиях некоей определенности в стране, бережливые граждане продают лишние долларовые запасы. К слову, это уже привело к тому, что коммерческие банки существенно сократили ввоз в страну наличной валюты, по разным оценкам от 3-х до 5 раз.



Кроме того, колебания даже рыночного курса очень незначительны. "Экономика растет, доминирует приток валюты. Экспортная выручка идет по восходящей. Импорт отстает, особенно в мае. Это выравнивает платежный баланс", - передает слова руководителя группы советников главы Нацбанка Валерия Литвицкого Интерфакс. При этом чиновник отмечает, что замедление роста импорта не оказывает существенного влияния на товарное предложение на внутреннем рынке, что подтверждается, кроме всего прочего, апрельской и майской дефляцией потребительских цен.





Заграница нам поможет?

Спрос на валюту со стороны предприятий, сезонная отпускная сдача валюты населением, безусловно, - лишь вершина айсберга. "Основной предпосылкой стабилизации курса гривни является приток иностранной валюты в Украину, - объясняет тенденцию начальник отдела стратегии OTP Bank Евгений Зиновьев. - Это связано с возвращением капиталов после смены власти в стране, возвращением выручки экспортерами, увеличением капиталов российских банков".

По данным Нацбанка, с начала мая объем поступления иностранной валюты в страну превысил сумму переводов в пользу нерезидентов на $300 млн. Объем экспортной валютной выручки в мае был на $130 млн больше, чем размер импортных платежей, а по кредитным операциям приток валюты превысил отток на $55 млн. При этом нерезиденты активно вкладывают средства в облигации внутреннего государственного займа: в мае чистая покупка этих ценных бумаг нерезидентами выросла по сравнению с апрелем в 1,6 раза.

Понятно, что все это происходит на фоне экономической неразберихи в старушке Европе, инвесторам из неспокойных регионов должен быть интересен стабильный и перспективный украинский рынок для вложения средств. Правда, их гиперактивности отечественные регуляторы пока не видят, хотя тщательно отслеживает ситуацию. "Мы настороже: дополнительный взрыв интереса может произойти в связи с ситуацией по паре евро/доллар", - заявил г-н Литвицкий. "Колебания этой пары на каком-то этапе могут вызвать дополнительный интерес к украинскому рынку: может быть дополнительный приток валюты в страну. Оттока средств из Украины из-за ослабления евро не наблюдается", - добавил он.

"Дополнительным фактором стабильности гривни будет поступление кредитов от Международного валютного фонда", - отмечает Евгений Зиновьев. Но активность обсуждения высокопоставленными чиновниками возможной помощи международными финансовыми организациями родной экономике заставила задуматься даже обывателей о том, к чему приведет такой приток валюты в страну, не будет ли курсового перекоса? Согласно заявлениям вице-премьера Сергея Тигипко, правительство планирует привлечь только от МВФ в ближайшие 2,5 года финансирование на $19-20 млрд, из которых основная часть средств будет направлена на пополнение валютных резервов.



Особенно беспокоит население курсовая перспектива такого события. Но и тут главный банк на страже порядка. "У Нацбанка есть должный опыт. Каких-либо неожиданностей не будет. НБУ поддержит рынок, когда это будет нужно… Не думаю, что избыточные притоки валюты вызовут высокую курсовую турбулентность. Нацбанку поможет восстанавливающаяся экономическая активность, - успокаивает население и аналитиков руководитель группы советников главы НБУ. - Надеюсь, правительство сможет грамотно определить структурные реформы, которые могут привести к такому разрыву в платежном балансе. Нужно тщательно взвешивать все плюсы и минусы наращивания валютных резервов. Кроме того, любое новое значительное привлечение заемных валютных ресурсов целесообразно синхронизировать с планами по уменьшению бюджетного дефицита и суверенного долга в течение двух-трех лет".



Согласно оценке НБУ, по итогам второго квартала, даже без учета возможного поступления очередного транша средств от МВФ, международные резервы Украины могут превысить $28 млрд.



Валюту не отпустят...



Но и чрезмерного укрепления гривни ждать тоже не стоит. Во-первых, против Нацбанк, ну как обычно: "любая нестабильность - это зло", во-вторых, экспортно-ориентированным олигархам-металлургам усиление гривни неприятно, с дорогой национальной валютой их товар становится менее конкурентным за рубежом, кроме того, сами участники финансового рынка отрезвели и уже не строят иллюзий в отношении глубокого усиления гривни.



Ну и, пожалуй, самое главное - устойчивые фундаментальные основания для существенного усиления гривни пока отсутствуют, поскольку экономика страны все же еще не вышла на должный уровень конкурентоспособности.



"НБУ готов реагировать такими инструментами, как валютный курс, в тех случаях, когда будут в наличии фундаментальные причины… Говорить о повышении конкурентоспособности украинской экономики настолько, что необходимо корректировать обменный курс в сторону ревальвации, - это вопрос еще очень открытый", - заявил на одном из официальных мероприятий заместитель директора департамента монетарной политики Нацбанка Александр Арсенюк. Дело в том, что приток прямых иностранных инвестиций остается небольшим, а поступления от экспорта все еще весьма неустойчивы.



... но и гривню не бросят



Если принять во внимание замедление инфляции, то значит при стабильном курсе повышает реальные доходы население. В то же время, как напомнил Валерий Литвицкий, в январе-апреле реальный эффективный обменный курс гривни усилился на 5,1%, тогда как рубля – на 9%, что создает дополнительные преимущества для украинских производителей, которые могут активнее выводить свои товары на огромный, теперь дружественный, рынок северного соседа. Стабильность, пусть даже видимая, позволяет строить более долгосрочные планы, вкладывать средства и занимать. Понятно, что стабильность курса гривни выгодна как субъектам экономики, так и населению. Выгодно это должно быть и правительству.



К слову, почти во всех обновленных программах и проектах Кабмин ожидает сохранения курса в 2010 году на уровне 8,0 грн/$1. Согласны с центральной властью и многие аналитики. "Если говорить об ожиданиях, то видится диапазон 7,8-8,1 грн/$1 до конца года …наиболее вероятным является среднее значение 7,9 грн/$1… У нас есть все основания полагать, что Национальный банк Украины будет до конца этого года удерживать стабильным курс гривни", - заявил экономист инвестиционной компании Astrum Investment Management Алексей Блинов. "До конца этого года мы не видим угроз для гривни, для ее силы со стороны бюджетного дефицита… В текущем году бюджетный дефицит составит в узком понимании 6% ВВП, что составляет около 67 млрд грн. В широком понимании, если добавить НАК "Нафтогаз Украины" и возможную рекапитализацию национализированных банков, он может пробить 100 млрд грн", - отметил эксперт.



Сам Нацбанк подтверждает такую тенденцию. "Курсовое равновесие первого квартала, которое нащупал рынок, сохранится и в мае-июне. Основания для этого сформировались в экономике… Мой прогноз на второй и третий квартал – стабильность на рынке", - внес позитив Валерий Литвицкий.





Особое мнение



Юрий Сердюк, начальник управления казначейских операций Platinum Bank



В течение последних месяцев на украинском межбанковском валютном рынке ежедневные объёмы предложения валюты, как правило, были существенно выше объёмов спроса. Это позволило укрепиться национальной валюте на 1,5-2% с начала года, а Национальному банку Украины нарастить золотовалютные резервы до 30 млрд долл. США.



Несмотря на определённый запас гривневой ликвидности в банковской системе плюс колоссальные средства, связанные краткосрочными депозитными сертификатами НБУ, коммерческие банки (во избежание нарушения лимитов собственной валютной позиции) и их клиенты (в силу определённых норм украинского валютного регулирования) едва ли смогут создавать дополнительный спрос на валюту в ближайшее время.



Предпосылкой для укрепления гривни остаётся прогнозируемый на июль-август лотовый объём предложения доллара с целью дальнейших инвестиций в НДС-облигации, но мощное отечественное экспортно-ориентированное лобби, полагаю, не позволит чрезмерных колебаний курса и в этом направлении, потому без ежедневных интервенций НБУ на стороне покупки не обойдётся.



С позиции сегодняшнего дня Нацбанк имеет все основания озвучивать, что имеет возможность обеспечения стабильного курса гривни на ближайшие полгода. Следуя логике развития событий последнего времени, можно согласиться, что контролируемое Нацбанком курсообразование в некотором коридоре вокруг отметки 7.95 грн/долл. США выглядит очень правдоподобным сценарием.