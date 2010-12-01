Харьковскому спорткомлексу выделили 30 млн грн на достройку к Евро-2012

Харьковский спорткомплекс «Металлист» получит от государства 30,7 миллиона гривен на завершение реконструкции. За предоставление согласия на получение коммунальным предприятием ОСК «Металлист» государственной финансовой поддержки сегодня проголосовали депутаты областного совета, передает «Зеркало недели» . Вчера начальник Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрации Дмитрий Перепелица внес предложение о включении в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания вопрос «О предоставлении согласия на получение коммунальным предприятием «ОСК «Металлист» государственной финансовой поддержки в виде финансовой помощи на безвозвратной основе для завершения работ по реконструкции спортивного комплекса».