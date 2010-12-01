Актер Охлобыстин стал директором «Евросети»

Крупнейший российский сотовый ритейлер «Евросеть» назначил креативным директором актера и режиссера Ивана Охлобыстина, говорится в сообщении компании. С Охлобыстиным заключен контракт (срок действия не раскрывается), он стал штатным сотрудником «Евросети», сообщил «Интерфаксу» представитель ритейлера. Креативный директор - новая должность в компании. В обязанности Охлобыстина будет входить «разработка креативных идей и концепций рекламных кампаний, а также сотрудничество с ведущими производителями мобильных телефонов в сфере поиска, разработки, внедрения и адаптации перспективных инноваций на рынке информационных технологий», говорится в сообщении. «Иван - талантливейший сценарист и очень креативный человек. Мы уверены, что его способности сильно помогут нашей компании», - заявил президент «Евросети» Александр Малис.