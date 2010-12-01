Возвращение скандального газотрейдера, или шаг назад - The Financial Times

«РосУкрЭнерго» снова в центре газового снабжения Украины и, возможно, ЕС. «Нафтогаз», согласно судебному приговору, спишет в пользу зарегистрированной в Швейцарии посреднической компании 12 миллиардов кубометров газа. Том Мейн, исследователь лондонского центра Global Witness, растолковал британской The Financial Times: «Это большой шаг назад ... Никто никогда так и не объяснил, почему обязательно нужна такая структура, как «РосУкрЭнерго». Евросоюзу для обеспечения газовых поставок нужны предсказуемость и прозрачность». «Отдав газовые запасы «РосУкрЭнерго», «Нафтогаз» де-факто будет иметь еще большие трудности с оплатой счетов «Газпрома». Следовательно, российская сторона получит более сильные рычаги и значительные шансы на получение контроля над украинскими трубопроводами в ближайшем будущем», - прокомментировал ситуацию энергетический аналитик Дмитрий Марунич. Полный перевод этого и других материалов читайте на InoZMI.