Бродский не поддержал законопроект Цушко о госзакупках

Госкомпредпринимательства не согласовало разработанный Министерством экономики и Украинским союзом промышленников и предпринимателей (УСПП) законопроект об изменениях в закон о проведении государственных закупок, который предусматривал право госпредприятий проводить закупки товаров и услуг за собственные средства без применения тендерных процедур. Как сообщает пресс-служба Комитета, в проекте закона, который поступил в Госкомпредпринимательства на повторное согласование, разработчики не учли замечания и предложения, высказанные Комитетом ранее, передает «Зеркало недели» . Госкомпредпринимательства также выступает против проведения госпредприятиями закупок без тендеров. Такая позиция объясняется тем, что хозрасчетные госпредприятия, кроме хозяйственных, могут оказывать административные услуги лишь вследствие того, как министерства и ведомства делегируют им собственные функции и полномочия. Средства, полученные за это, являются государственными, хотя они и не идут в бюджет. В Госкомпредпринимательства напоминают, что всегда выступали за усиление контроля за планированием и расходами государственных средств, а поэтому и против предоставления права госпредприятиям тратить эти деньги по своему усмотрению, без проведения тендеров.