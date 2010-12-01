В Мексиканском заливе 7 лет не будет новых нефтяных скважин

По меньшей мере в течение семи лет новые скважины по добыче нефти не будут буриться в восточной части Мексиканского залива, передает российская служба Би-би-си. Об этом сообщил источник в администрации президента США Барака Обамы. По его словам, запрет на бурение связан с необходимостью повысить уровень безопасности и соответствия стандартам охраны окружающей среды. В апреле в Мексиканском заливе взорвалась платформа британской компании BP. В результате аварии погибли 11 человек, а из поврежденной скважины в море начала выливаться сырая нефть.