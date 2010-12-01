Украина увеличила выпуск электроэнергии на 8,4%

Энергогенерирующие компании и электростанции НАК «Энергетическая компания Украины» (включая энергогенерирующие источники, которые находятся в хозяйственном ведении энергопоставляющих компаний) за январь - ноябрь 2010 г. увеличили в сравнении с соответствующим периодом 2009 г. производство электроэнергии на 8,4% - до 60,6 млрд кВт.ч, сообщает пресс-служба компании. С начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «ЭКУ» отпущено 14,0 млн ГКал теплоэнергии, что на 7,5% больше отпуска теплоэнергии за этот же период в 2009 г. (13,0 млн ГКал), передает РБК. Тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК «ЭКУ» с начала 2010 г. произвели 44,4 млрд кВтг электроэнергии (26,3% общегосударственного производства), что на 2,5 млрд кВт.ч (5,9%) больше чем за этот же период в 2009 г. (41,9 млрд кВт.ч). Теплоэлектроцентрали за 11 месяцев в 2010 г. произвели 4,4 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 21,7% больше чем за этот же период в 2009 г. (3,6 млрд кВт.ч). Гидроэлектростанции с начала года произвели 11,8 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 13,5% больше чем за 11 месяцев 2009 г. (10,4 млрд кВт.ч).