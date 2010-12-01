НКРС закончит план конверсии частот для связи третьего поколения уже в 2010 г.

Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) Украины намерена завершить согласование плана конверсии полос радиочастот для внедрения мобильной связи «третьего поколения» до конца 2010 г. Об этом в ходе «круглого стола» заявил член НКРС Владимир Смоляр, передает РБК-Украина. «До конца года мы ожидаем завершить согласование плана конверсии», - подчеркнул Смоляр. По его словам, с целью реализации мероприятий по конверсии и во исполнение поручения первого вице-премьера Украины Андрея Клюева, в августе 2010 г. НКРС возобновила работу над внедрением мобильной связи третьего поколения в Украине. Он также напомнил, что в настоящее время Министерство обороны Украины предложило план, который предусматривает проведение конверсии за 8 мес. с привлечением средств операторов примерно на 848 млн грн. Этот документ устанавливает правовую основу для разработки и утверждения НКРС условий тендера, определение объемов и сроков проведения конверсии.