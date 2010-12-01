В США придумали, как побороть бюджетный дефицит

Комиссия по борьбе с бюджетным дефицитом при администрации американского президента Барака Обамы представила окончательный вариант программы, черновик которой был обнародован ранее в ноябре. В первоначальном варианте эта программа вызвала бурное обсуждение, как в экспертном сообществе, так и среди законодателей, сообщает Би-би-си. В числе предложений, которые, по мнению комиссии, приведут к снижению бюджетного дефицита США, - постепенное повышение пенсионного возраста с 62-66 лет до 69 и отмена ряда налоговых льгот.