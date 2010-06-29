Справа з багатьма невідомими

Справа RosUkrEnergo набуває відверто політичного забарвлення.

Уже є перший заарештований – це колишній голова Держмитслужби Анатолій Макаренко. БЮТ заявляє про початок політичних переслідувань. Влада в особі СБУ каже, що, мовляв, ніякої політики – лише кримінал, бо державі завдано великих збитків



Передісторія

Отже, 8 червня Стокгольмський суд зобов’язав державну компанію «Нафтогаз України» повернути приватній компанії RosUkrEnergo, співвласником якої є мільярдер Дмитро Фірташ, 12,1 млрд кубометрів газу. Варто нагадати, що у січні 2009 року 11 млрд кубометрів блакитного палива було вилучено «Нафтогазом» у RosUkrEnergo як компенсацію (адже тоді RUE мала борг перед «Газпромом», який переуступив його «Нафтогазу»). Також тоді у результаті підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» RosUkrEnergo було виключено зі схеми постачання газу до України та за її межі, незважаючи на те що російський газовий монополіст зберігав і зберігає до цього часу у RUE свою частку власності – 50%.

У рішенні Стокгольмського суду йдеться про те, що спірний об’єм газу було вилучено «Нафтогазом» із порушенням умов контракту про зберігання газу з RosUkrEnergo і що «Нафтогаз» зобов’язаний повернути RosUkrEnergo 11 млрд кубометрів газу, який знаходиться в підземних газосховищах України, на тих самих умовах, що й до вилучення. До того ж Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo отримає від «Нафтогазу» додатковий об’єм газу – 1,1 млрд кубометрів – як штраф за порушення умов контракту. До цього варто долучити ще одне рішення цього ж суду від 30 березня поточного року, за яким Україна має відшкодувати RosUkrEnergo ще близько 200 млн доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів щодо постачання, транзиту і зберігання газу.

Дмитро Фірташ заявив, що хотів би, щоб йому повернули не сам газ, а його вартість. Ще б пак, не треба морочитися з тим, кому його продати. Українські чиновники кажуть, що не мають наміру нічого повертати. Як зазначає голова Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, «ніяких грошей зараз і ніякого газу Україна повертати не збирається». Приблизно в такому самому дусі висловився й міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Наступного дня після «стокгольмського рішення» він заявив, що Україна вивчить можливість подання апеляції на це рішення. «Чого не буде – не буде бездумно віддано ресурси за рахунок наших споживачів і національних інтересів. Тому що віддати 11 млрд кубометрів газу з балансу “Наф- тогазу України” – неможливо», – заявив міністр. Як написала колега із «Дзеркала тижня», Юрій Бойко як держчиновник змушений робити вигляд, що бореться за інтереси державної компанії. Бо насправді, як кажуть експерти, у нього може бути свій інтерес у цій справі як у людини, що ніколи не приховувала своїх дружніх стосунків із співвласником RosUkrEnergo Дмитром Фірташем.

Президент Віктор Янукович публічно висловився щодо цієї справи майже через тиждень після «стокгольмського рішення», зазначивши, що, перш ніж це рішення виконувати, треба провести розслідування, бо, на його думку, тут «ідеться про порушення закону». «Тому ми повинні дати відповідь: хто в цьому винен, хто ухвалював рішення, чи відповідають вони українському законодавству? Це зловживання чи ще гірше?» – сказав він.

Крайніх знайшли

СБУ справді порушила кримінальну справу за фактом завдання збитків державі Україна. Як сказав голова цього відомства Валерій Хорошковський, «завдані збитки полягають у тому, що Україна має повернути RosUkrEnergo додаткові об’єми газу у вигляді штрафних санкцій». Проте розслідування, яке сьогодні проводиться, зокрема СБУ, не викликає довіри через низку обставин. По-перше, у Валерія Хорошковського партнерські взаємини з Дмитром Фірташем (зокрема співвласник RosUkrEnergo має опціон на придбання частини акцій каналу «Інтер», яким володіє Хорошковський). І хоча сам голова СБУ не бачить у цьому конфлікту інтересів, бо, мовляв, у нього «ніколи не було інтересів у газовій сфері», проте сумніви закрадаються. Тим паче що Хорошковський 2009 року, будучи першим заступником глави СБУ, активно захищав інтереси RosUkrEnergo, вважаючи незаконними дії з розмитнення газу цієї компанії. По-друге – тому що політичне забарвлення справи стає дедалі очевиднішим. Адже чомусь минулого року СБУ не порушила жодної справи. Все обмежилось листом тодішнього керівника СБУ Валентина Наливайченка, у якому він попередив митників, що вони здійснюють незаконні дії, про що він сам днями заявив. «Хлопці не послухались, порушили законодавство України та права приватних власників – приватної компанії RosUkrEnergo. Тепер ми отримали те, що було передбачено мною і моїми колегами ще минулого року, – рішення Стокгольмського арбітражу на користь компанії, у якої фактично ліквідували приватну власність», – сказав Наливайченко, зазначивши, що хтось за це повинен відповісти. Сама по собі ця заява людини Ющенка, яким вважався екс-голова СБУ, є прикметною, особливо у руслі розмов про можливу співпрацю «Нашої України» з Партією регіонів у парламенті.

Цього «когось» знайшли дуже швидко. Спочатку фігурантом справи став колишній перший заступник НАК «Нафтогаз» Ігор Діденко (саме він підписував так звані «газові угоди» з української сторони), з якого взяли підписку про невиїзд. Колишньому голові Держмитслужби Анатолію Макаренку пощастило менше – за рішенням суду його взяли під варту терміном на два місяці. Щодо нього порушено справу за статтею «службова недбалість».

Лідерка БЮТ Юлія Тимошенко вже заявила про політичне переслідування і сказала, що звертатиметься до всіх світових лідерів та моніторингового комітету ПАРЄ, щоб розповісти, які події розвиваються в Україні. «Це перший випадок, коли за ґрати кидають не злочинців, а офіцерів, які служили і служать чесно Україні та її національним інтересам. У цьому є ознака цієї влади», – сказала екс-прем’єр. Вона офіційно підтвердила, що особисто як прем’єр у той період давала прямі команди для розмитнення газу та підписання угод про його купівлю і вважає, що «все це було зроблено на користь України». Тимошенко пообіцяла залучити найкращі правозахисні й адвокатські компанії для захисту Макаренка та інших екс-посадовців, які виконували її доручення. А також сказала, що особисто відвідає всі силові структури і дасть роз’яснення, що треба порушувати «кримінальні справи проти злочинців, якими є засновники RosUkrEnergo, якими є високопосадоці, що їх прикривають». На момент, коли здавали цей номер журналу, реакції СБУ на слова Тимошенко не було.

Тимошенко підштовхують до радикалізації

Зрештою, логіка подій підтверджує слова глави президентської Адміністрації Сергія Льовочкіна про те, що «це буде розслідування не щодо минулої влади, а щодо чиновників, які ухвалювали конкретні рішення». Навряд чи зараз Януковичу та його команді вигідно вдаватися до якихось радикальних заходів щодо Юлії Тимошенко особисто. Легше порушити справи проти «чиновників, які ухвалювали конкретні рішення», примусивши таким чином лідерку опозиції ще більше радикалізуватися, а заодно й тримати її на «гачку».

Разом із тим влада вперто не помічає інших фігурантів справи. Скажімо, згадані газові угоди підписував не лише Ігор Діденко. Були підписи і з російської сторони. Зрештою, операції з газом RosUkrEnergo не могли відбутися без згоди «Газпрому», який є співвласником цієї компанії. Але тоді «Газпрому» вигідно було «злити» RosUkrEnergo. І його мовчання у нинішній ситуації є більш ніж промовистим. Адже сьогодні він може отримати з цього зиск, зберігаючи свої 50% власності в RUE.

Інше цікаве питання стосується того, як активно та наполегливо українська сторона відстоювала позиції «Нафтогазу» у Стокгольмському суді вже зараз. Опозиція каже, що справу фактично пустили на самоплив, відмовившись від сильного адвокатського захисту, чим підіграли RUE.

І ще одне. Експерти переконані, що Україна не зможе «відіграти» цю справу через подання апеляції. А тому з RUE доведеться-таки розраховуватись. Тільки питання – чим? Аби не активами, скажімо, НАК «Нафтогаз», говорять експерти, хоча це, судячи з логіки подій, цілком реально.



Борис Кушнірук, економічний експерт



{1-} Коли йдеться про подібні справи, завжди є політичний аспект, бо вони стосуються дій політиків першого рангу. Сьогодні така ситуація виникла, бо тоді Юлія Тимошенко як прем’єр-міністр діяла поза законом. І, коли компанія звернулася до суду, було очевидно, що Україна програє цю справу. Інше питання – яким чином далі розгортатимуться події. Із джерел у Партії регіонів мені стало відомо: коли Азаров був у Москві, там він нібито сказав, що Тимошенко недоторканна. Отже, крайнім буде оточення. Чи розраховуватиметься Україна активами «Нафтогазу»? Треба розуміти, що активами є все, що має «Нафтогаз»: від труби до самого газу. Думаю, він розраховуватиметься якимись активами, але це не матиме стосунку до труби та до газосховищ, оскільки вони у власності держави. Але хочу звернути увагу ось на що. Ніхто не оприлюднює умов контракту між RosUkrEnergo та «Газпромом». Цікаво, чому виникла така довгострокова непогашена заборгованість RUE, яка й спричинила всі подальші події. Не виключено, що це могла бути одна з корупційних схем самого «Газпрому».