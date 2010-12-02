Китайцы тратят на европейские сувениры по 718 евро - The Wall Street Journal

Туристы из Китая покупают в Европе больше сувениров, чем любая другая нация. Такие данные опубликовала сегодня газета The Wall Street journal. Консалтинговая фирма Tourism Economics оценивает рост визитов из Китая в Западную Европу до 2,4 млн. в этом году. Китайские туристы потратили на 99% больше в первые 10 месяцев этого года, чем годом ранее, сообщают специалисты Global Blue. Средняя сумма транзакции в этом году составляет € 718 ($ 932). На втором месте по покупкам в Европе - японцы, которые тратят в среднем по 495 евро, на третьем - туристы из США, которые оставляют в магазинах по 467 евро. Четвертое место в рейтинге заняли россияне - они тратят на шоппинг по 368 евро. Например, британская компания Burberry PLC заявила, что туристы из Китая составляют 30% от общего объема продаж в Лондоне. Хотя у компании нет данных обо всей Европе, но магазин наблюдает такую тенденцию у партнеров в крупных европейских городах. Burberry в первом полугодии продажи в Европе выросли на 12% при постоянном обменном курсе, до £ 224 млн ($ 348 млн.)