Россия пустит 9 дополнительных поездов в Украину

Железнодорожники России на новогодние праздники ввели свыше 150 дополнительных поездов, которые совершат порядка 400 рейсов по России, странам СНГ и дальнего зарубежья. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. В частности, во внутреннем сообщении в график введено 142 поезда, в направлении Украины - 9 поездов, в сообщении с Белоруссией - 3 поезда и в сообщении с Молдавией - 1 поезд. Еще 2 дополнительных поезда совершат в Финляндию 18 рейсов. Ежегодно РЖД значительно увеличивает число поездов на самых востребованных направлениях в связи с сезонным увеличением пассажиропотока перед длительными новогодними каникулами. Билеты на них можно будет купить в любой кассе стальных магистралей России.