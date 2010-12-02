МинАПК претендует на 24 млрд грн из бюджета в следующем году

Потребность Министерства аграрной политики Украины в средствах государственного бюджета 2011 года составляет почти 24 млрд грн. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк, передает пресс-служба ведомства. По словам министра, потребность Минагрополитики в средствах госбюджета на 2011 год составляет 23 млрд 988,1 млн грн, из которых по программам поддержки развития предприятий АПК – 15 млрд 567,8 млн грн. Вместе с тем, потребность в средствах общего фонда составляет 14 млрд 917,6 млн грн, из которых на программы поддержки развития предприятий АПК предусматривается направить 9 млрд 298,3 млн грн. Министр сообщил, что общий объем финансирования аграрной отрасли в 2010 году составляет 117% по сравнению с объемом финансирования 2009 г. (8,5 млрд грн), а объем поддержки развития предприятий АПК составляет 108% от объема финансирование 2009 года (4,9 млрд грн).