Литвин: Принимая госбюджет на 2011 год, урежут пенсии и зарплаты чиновникам

При принятии госбюджета на 2011 год предусматривается «урезать» пенсии и зарплаты чиновников. Об этом заявил председатель ВР Владимир Литвин в эфире радио «Эра-FM». «Предусматривается при принятии бюджета урезать пенсии, я имею в виду тем, кто получает огромные пенсии», - сказал политик. По его словам, «зарплаты и пенсии, имеющие высокий уровень, необходимо привести в соответствие». Литвин отметил, что это не даст возможность наполнить бюджет, «поскольку это будут не такие большие средства». Он также добавил, что власти, «призывая к тому, чтобы затянуть пояса», необходимо и самой это сделать.