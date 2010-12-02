Ефремов: Госбюджет на 2011 год примут 9 декабря

Наиболее вероятно, правительство внесет в парламент проект госбюджета на 2011 год в четверг, 9 декабря. Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает УНИАН . По его словам, «если они (Кабмин – ред.) внесут в четверг, тогда нам не будет необходимости собираться на следующей неделе». Ефремов отметил, что в таком случае нет необходимости проводить дополнительное заседание парламента, и Рада будет работать в плановом сессионном режиме с 14 по 17 декабря. По его мнению, в этом году возможно принятие госбюджета на 2011 год. Как ранее заявлял Ефремов, Президент Виктор Янукович наложил частичное вето на Налоговый кодекс Украины и уже 2 декабря в Верховной Раде Украины будут рассмотрены его поправки.