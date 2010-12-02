В польском сале нашли антибиотики и кишечную палочку

Государственный комитет ветеринарной медицины недоволен качеством ввозимой из Польши животноводческой продукции, однако запретить ее ввоз в Украине не решается. Об этом пишет Коммерсант-Украина. По словам главы ведомства Ивана Бисюка, в партиях польского сала участились случаи выявления остатков антибиотиков, мезофильных анаэробных микроорганизмов и условно-патогенных видов кишечной палочки. Аннтибиотики могут попасть в продукцию, если предприятие нарушает ветеринарное законодательство и забивает скот, проходивший лечение с использованием этих препаратов, ранее положенных сроков. Употребление такого мяса может вызвать аллергическую реакцию или снизить эффект от лекарственных препаратов у людей, проходящих курс лечения антибиотиками, а также привести к пищевому отравлению. Бисюк также пригрозил серьезными мерами, если эта ситуация не исправится. Он также заявил, что комитет может инициировать повторный аудит ветеринарной службы Польши и запретить ввоз продукции отдельным предприятиям. По мнению экспертов, Госкомитет не вводит запрет на поставки животноводческой продукции из Польши, опасаясь резкого скачка цен. При этом они напомнили, что после введения такого запрета в 2006 году цены на мясо и мясо-колбасную продукцию увеличились на 45%. Напомним, Польша является основным поставщиком сала, жира и мясных субпродуктов в Украину. По данным Гостаможни, на ее долю приходится 55% в общем объеме импорта.