За подкладывание предметов на рельсы будут безжалостно штрафовать

Верховная Рада усилила ответственность за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта. Теперь нарушители будут платить штраф в размере от 15 до 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Об этом сообщает корреспондент «Главреда». Согласно сообщению, парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта». Документ поддержали 248 народных депутатов. В частности, законом предусмотрено, что «подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут повлечь нарушение движения поездов», влечет за собой штраф от 15 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также документ вносит изменения, в соответствии с которыми размер штрафа, который налагается начальниками пассажирских поездов ведомственной военизированной охраны железных дорог, метрополитенов, не может превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан. В ходе обсуждения депутаты рассматривали возможность ввести уголовную ответственность за нарушение закона, однако отказались от этой идеи.