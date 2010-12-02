Страсбургский суд оштрафовал Россию на 1,72 млн евро

Страсбургский суд оштрафовал Россию на рекордную сумму. Власти должны будут заплатить 1,72 млн евро за гибель 24 жителей Чечни в 2000 году. Об этом сообщают «Известия». Истцами выступили 29 жителей Чечни, которым не удалось добиться желаемого результата в российских судебных инстанциях. По их информации, в начале февраля 2000 года село Катыр-Юрт в Ачхой-Мартановском районе взяла под контроль группа боевиков, бежавших из Грозного. С 4 по 7 февраля российские войска подвергли село с населением около 25 тысяч человек артобстрелу и бомбардировке, в результате чего погибли 24 человека. Российские власти в ходе проведенного в 2002 году расследования пришли к выводу, что действия военных были оправданными. После апелляции в марте 2006 года суд вернул дело в прокуратуру. Российские власти утверждают, что штурм села был оправдан сопротивлением незаконных вооруженных формирований, которые блокировали коридоры для спасения местных жителей и использовали людей, как живой щит. Суд рассмотрел обстоятельства дела и заключил, что сама по себе военная операция преследовала законную цель, но была спланирована и проведена без должной заботы о жизни гражданского населения. По мнению судей, Россия не выполнила обязательств по защите права своих граждан на жизнь. Согласно решению, российские власти нарушили статью 2 (право на жизнь) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) европейской Конвенции о защите прав человека. Суд присудил выплаты каждому из 29 истцов, и общая сумма штрафа за моральный ущерб поэтому делу составляет 1,72 миллиона евро. На покрытие судебных издержек российские власти должны выплатить 2,2 тысячи евро.