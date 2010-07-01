Вечно-ликвидные сбережения

Золотые котировки (цена за грамм)

Коммерческие банки НБУ Золото 319.74 313.6070

Ставки по металлическим вкладам



Н/П Банк Ставка, % Мин. вес, гр 1 ПриватБанк 6 50 2 Укргазбанк 5,25 100 3 Финансы и Кредит 5 50 4 Украинский Профессиональный Банк 5 100 5 Хрещатик 5 500 6 БМ Банк 4,75 500,01 7 БМ Банк 4,5 100 8 Хрещатик 4 20 9 VAB Банк 3 50 10 VAB Банк 2,75 1 000,00 11 Индустриалбанк 2,5 1 001,00 12 VAB Банк 2,25 50 13 Индустриалбанк 2 501 14 Кредитпромбанк 2 1 000,00 15 Укрэксимбанк 2 1 000,00 16 Имэксбанк 2 1 000,00 17 Таврика 1,5 50 18 Индустриалбанк 1,5 100 19 Кредитпромбанк 1,5 100 20 Укрэксимбанк 1,5 150 21 Имэксбанк 1,5 500 22 Таврика 1,25 50 23 Имэксбанк 1 300 24 Брокбизнесбанк 1 500

Золото на мировых рынках с начала 2010 года подорожало в цене на 15%, что повысило доходность вложений в этот драгоценный металл по сравнению с банковскими вкладами в валюту, инвестициями на фондовом рынке и многими другими привычными инструментами инвестирования.Причиной тому стал долговой кризис в зоне евро, который спровоцировал инвесторов к вложениям в золото, что привело к увеличению покупки золотых монет и слитков на мировом рынке. Подобная ситуация была и в 2007 году. Когда той кризисной осенью по всему миру опять началась золотая лихорадка, в Украине за последний квартал цена для потребителей подскочила почти на четверть, а по итогам года вышли все 30%.Казалось бы, неплохой повод перебросить большую часть свободных средств именно в этот инструмент, ан нет. В среду, 23 июня, эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир Олексюк заявил, что в ближайшие 2 месяца инвестиции в золото будут просто невыгодны. «Время инвестировать в золото по всем характеристикам рынка уже проходит. До конца лета значительного роста, который перекроет прибыльность вложений в депозиты или в фондовый рынок, от золота ожидать не стоит. Все движение цены на него сконцентрируется в рамках 1280 $./унция, что от текущих цен не превышает 2,1%», - резюмирует Олексюк.Но повод ли это отвернуться от вложений в золото? Вовсе – нет. Безусловно, при нестабильных финансовых рынках драгоценные металлы – высокодоходный инструмент, но его прелесть совсем не в этом, ну или не только в этом. Самое главное, оно позволяет сохранить сбережения от обесценивания.Но кому, и каким образом, лучше вкладывать в этот инструмент?Есть одна оптимальная схема вложений. «Это традиционный подход для вкладчика в принципе – от 10–15% всех накоплений разумно хранить в металле во избежание валютных, инфляционных рисков, - поясняет начальник Отдела операций с банковскими металлами VAB Банка Владимир Пищаный. - Но в нынешних условиях эта цифра вполне может доходить и до 50%, с пониманием, что эти средства будут вложены на срок от 1-го года и больше. По операциям наших клиентов мы видим, что вполне оправданы такие долгосрочные вложения с прицелом на покупку недвижимости, обучение детей и пр».Как правило, при долгосрочной инвестиции конкретный момент покупки золота не имеет определяющего значения. Естественно, хочется войти в рынок на каком-то локальном снижении цены. Но при нынешних тенденциях ожидание более выгодного позиционирования стоимости золота чревато тем, что решение придется принимать уже при более высоких рыночных ценах» Все, кажется, ясно, но что и как покупать?Самый простой способ – купить слиток в банке. Стоимость банковских металлов в Украине, как правило, на 4-7% выше, чем на мировом рынке (за эталонную цену металлов принято брать котировки на Лондонской бирже). Причина такой неприятности для наших граждан кроется в том, что золото попадает к нам в страну из европейских стран (как правило Швейцарии и Германии, реже из Люксембурга), а также из России.Кроме наценки за транспортировку, изготовление слитка (аффинаж) инвестор платит еще и отчисление в Пенсионный фонд — 1%, а также маржу при покупке-продаже драгоценного металла.Правда, в Украине немногие банки работают с драгоценными металлами. Преимущественно это крупнейшие финансовые компании, которые за год могут продать более 10 тонн золота.У покупателей золотых кирпичиков может сразу возникнуть вопрос – где, а главное как хранить такую драгоценность. Кроме того, многие инвесторы не безосновательно опасаются процедуры дальнейшей продажи слитков. Если металл приобретался в банке, проблем, скорее всего не возникнет, хотя бывали прецеденты, когда банки отказывались принимать драгоценные пластины, приобретенные в другой финансовой компании.Еще хуже могут обстоять дела, если слиток был куплен вне банка. Даже если продать золото в таком случае удастся, велика вероятность потери солидного процента на подтверждение чистоты элемента, а также интерес структуры, которая принимает драгоценность.Более спокойный и надежный вариант инвестиции, и как показывает практика, в ряде случаев – более доходный – вложение средств в «золотой» («металлический») депозит.В чем вообще суть такой услуги? Банк предоставляет вкладчикам возможность покупать золотые слитки, формально - вносить денежные средства на их приобретение банком, а также вкладывать средства наличными в виртуальные вклады, которые привязываются к курсу золота.Ставка по депозитам в золотых слитках варьируется в пределах 1,1—6%, основная масса предложений колеблется в районе 2-3,5%. Условия варьируются согласно логике любых срочных вкладов: чем больше срок, тем выше ставка. В любом случае, это значительно ниже валютных депозитов. Но, в то же время, счета в банковском золоте могут составить конкуренцию традиционным валютным и гривневым депозитам в части доходности при высокой инфляции.При обычном депозите вкладчик по окончании срока получает сумму вклада и проценты по нему. Инфляция может «съесть» и сумму вклада и процент. В случае с золотым вкладом, - в конце срока золотой слиток останется (ну или его рыночная стоимость). Напомним, что в кризисные моменты, когда все падает, цена драгметаллов растет.К слову, особый интерес для нерисковых вкладчиков является бессрочный «металлический» вклад. Но, к сожалению, на данный момент в Украине в портфеле финкомпаний нет таких предложений.Есть в такой схеме и рисковая составляющая, в случае банкротства финансовой компании, металлические депозиты, в отличие от обычных вкладов, не поддерживаются Фондом гарантирования вкладов физлиц.Есть еще один любопытный момент: процентные ставки по вкладам в банковских металлах, приобретенных в других банках, как правило, на полпроцента-процент ниже. И берут чужие слитки в отделениях с большой неохотой, хотя в головных представительствах уверяют, что золото – это всегда золото.Есть еще одна альтернатива. Причем при определенном стечении обстоятельств доходность при таком подходе может превысить прибыльность практически любых инструментов инвестирования, правда для этого нужен приличный срок. Речь идет о покупке монет из драгметаллов.Банкиры и нумизматы делят все монеты на инвестиционные и нумизматические. «Инвестиционная - это монета из металла высочайшей пробы, выпущенная одним из монетных дворов, имеющая определенную тематику и являющаяся инструментом исключительно инвестиционно-спекулятивным», - с презрением поясняет нумизмат и по совместительству сотрудник коммерческого банка Игорь Русанович. У такой «мелочи» есть стоимость покупки и продажи, вплоть до котировок на биржевых площадках. Такие монеты практически всегда повторяют стоимость своих базовых металлов, и их принимают в большинстве коммерческих банках и в НБУ.«Нумизматические или коллекционные монеты, это совсем другое дело… ограниченный тираж, металл, а тем более его проба– вопрос вторичный, важна тематика, период, ошибки на официальных монетах, это объект вожделения коллекционеров, стоимость на такие вещи может колебаться от «подарка друга» и $20 на раскладке, до баснословных сумм», - эмоционально делится впечатлениями нумизмат.Основная беда нумизматических монет – это их ликвидность. Не факт, что их примут в банке, а даже знающие ее реальную стоимость коллекционеры будут всячески занижать ее. «Чуть ли не единственным вариантом продажи столь лакомого куска метала по ее реальной стоимости – европейские и североамериканские аукционы, - делится секретами Игорь Русанович. – Но нужно быть готовым, что проверят всю историю монеты. И если она хоть когда-то была у кого-то украдена, хоть несколько веков назад, и это задокументировано, могут возникнуть проблемы».Что же будет с золотом в будущем? По данным Лондонской биржи металлов в начале года котировки на золото на международных рынках колебались в пределах 1150 $/унция, сегодня они находятся в диапазоне 1280 $/унция. Однако при краткосрочных колебаниях за полгода котировки проседали до уровня 1060 $/унция и поднималась до уровня практически до 1300 $/унция. Диапазон цены на золото в 2010 году согласно прогнозам аналитиков Лондонской биржи составит 1000 – 1350 $/унция.Если еще и принять во внимание стабильность с национальной валютой и экономикой, то существенный инвестиционный доход от вложений в золото кажется маловероятным. А вот обезопасить свои сбережения от «тлена» - самое оно.-- Особое мнение{1-} Спрос на золото с начала года достаточно стабильный с небольшими колебаниями. Общая тенденция – некоторое снижение спроса со стороны ювелирных производителей, которое компенсируется интересом со стороны инвесторов, прежде всего частных.Инвестиционный спрос в свою очередь несколько сдерживается динамикой цен. Поскольку цены на этом рынке уже несколько месяцев почти постоянно смотрят вверх, это затрудняет выбор момента для покупки металла. Особенно актуально это в отношении того клиента, кто приобретает золото не для диверсификации инвестиционного портфеля или ухода от инфляционных рисков по валютам (как правило, интересы такого покупателя обращены к длинным срокам депозита в золоте), а для получения прибыли на коротких/средних сроках за счет роста стоимости. С учетом того, что буквально за последние несколько дней этот металл несколько раз обновлял исторические ценовые максимумы, уже выше уровня 1260 дол/тр. унцию, инвесторам достаточно сложно принимать решение о входе в рынок. Тем более, что многие клиенты продолжают ожидать мало-мальски глубокую коррекцию, по крайней мере – ниже уровня 1200 долл/тр. унцию. С учетом же поведения цен на золото в течение последнего месяца на относительно спокойном рынке, возможность ожидаемого спада уже не является очевидной.