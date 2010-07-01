Вечно-ликвидные сбережения

Можно ли спать спокойно, вложив свои сбережения в золото.
У украинцев снова появились свободные деньги, и они озадачились вопросом: собственно, в чем хранить кровно нажитые?. «Главред» решил подробно изучить некоторые варианты ответов на этот вопрос. В этом материале мы остановимся, пожалуй, на самом невыгодном объекте инвестиций, но и самом безрисковом – золоте
.
Без спекулянтов
Золото на мировых рынках с начала 2010 года подорожало в цене на 15%, что повысило доходность вложений в этот драгоценный металл по сравнению с банковскими вкладами в валюту, инвестициями на фондовом рынке и многими другими привычными инструментами инвестирования.
Причиной тому стал долговой кризис в зоне евро, который спровоцировал инвесторов к вложениям в золото, что привело к увеличению покупки золотых монет и слитков на мировом рынке. Подобная ситуация была и в 2007 году. Когда той кризисной осенью по всему миру опять началась золотая лихорадка, в Украине за последний квартал цена для потребителей подскочила почти на четверть, а по итогам года вышли все 30%.
Казалось бы, неплохой повод перебросить большую часть свободных средств именно в этот инструмент, ан нет. В среду, 23 июня, эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир Олексюк заявил, что в ближайшие 2 месяца инвестиции в золото будут просто невыгодны. «Время инвестировать в золото по всем характеристикам рынка уже проходит. До конца лета значительного роста, который перекроет прибыльность вложений в депозиты или в фондовый рынок, от золота ожидать не стоит. Все движение цены на него сконцентрируется в рамках 1280 $./унция, что от текущих цен не превышает 2,1%», - резюмирует Олексюк.
Но повод ли это отвернуться от вложений в золото? Вовсе – нет. Безусловно, при нестабильных финансовых рынках драгоценные металлы – высокодоходный инструмент, но его прелесть совсем не в этом, ну или не только в этом. Самое главное, оно позволяет сохранить сбережения от обесценивания.
Но кому, и каким образом, лучше вкладывать в этот инструмент?
Стандартная схема
Есть одна оптимальная схема вложений. «Это традиционный подход для вкладчика в принципе – от 10–15% всех накоплений разумно хранить в металле во избежание валютных, инфляционных рисков, - поясняет начальник Отдела операций с банковскими металлами VAB Банка Владимир Пищаный. - Но в нынешних условиях эта цифра вполне может доходить и до 50%, с пониманием, что эти средства будут вложены на срок от 1-го года и больше. По операциям наших клиентов мы видим, что вполне оправданы такие долгосрочные вложения с прицелом на покупку недвижимости, обучение детей и пр».
Как правило, при долгосрочной инвестиции конкретный момент покупки золота не имеет определяющего значения. Естественно, хочется войти в рынок на каком-то локальном снижении цены. Но при нынешних тенденциях ожидание более выгодного позиционирования стоимости золота чревато тем, что решение придется принимать уже при более высоких рыночных ценах» Все, кажется, ясно, но что и как покупать?
Золото в кирпичах и пластинах
Самый простой способ – купить слиток в банке. Стоимость банковских металлов в Украине, как правило, на 4-7% выше, чем на мировом рынке (за эталонную цену металлов принято брать котировки на Лондонской бирже). Причина такой неприятности для наших граждан кроется в том, что золото попадает к нам в страну из европейских стран (как правило Швейцарии и Германии, реже из Люксембурга), а также из России.
Кроме наценки за транспортировку, изготовление слитка (аффинаж) инвестор платит еще и отчисление в Пенсионный фонд — 1%, а также маржу при покупке-продаже драгоценного металла.
Правда, в Украине немногие банки работают с драгоценными металлами. Преимущественно это крупнейшие финансовые компании, которые за год могут продать более 10 тонн золота.
У покупателей золотых кирпичиков может сразу возникнуть вопрос – где, а главное как хранить такую драгоценность. Кроме того, многие инвесторы не безосновательно опасаются процедуры дальнейшей продажи слитков. Если металл приобретался в банке, проблем, скорее всего не возникнет, хотя бывали прецеденты, когда банки отказывались принимать драгоценные пластины, приобретенные в другой финансовой компании.
Еще хуже могут обстоять дела, если слиток был куплен вне банка. Даже если продать золото в таком случае удастся, велика вероятность потери солидного процента на подтверждение чистоты элемента, а также интерес структуры, которая принимает драгоценность.
Золотые депозиты
Более спокойный и надежный вариант инвестиции, и как показывает практика, в ряде случаев – более доходный – вложение средств в «золотой» («металлический») депозит.
В чем вообще суть такой услуги? Банк предоставляет вкладчикам возможность покупать золотые слитки, формально - вносить денежные средства на их приобретение банком, а также вкладывать средства наличными в виртуальные вклады, которые привязываются к курсу золота.
Ставка по депозитам в золотых слитках варьируется в пределах 1,1—6%, основная масса предложений колеблется в районе 2-3,5%. Условия варьируются согласно логике любых срочных вкладов: чем больше срок, тем выше ставка. В любом случае, это значительно ниже валютных депозитов. Но, в то же время, счета в банковском золоте могут составить конкуренцию традиционным валютным и гривневым депозитам в части доходности при высокой инфляции.
При обычном депозите вкладчик по окончании срока получает сумму вклада и проценты по нему. Инфляция может «съесть» и сумму вклада и процент. В случае с золотым вкладом, - в конце срока золотой слиток останется (ну или его рыночная стоимость). Напомним, что в кризисные моменты, когда все падает, цена драгметаллов растет.
К слову, особый интерес для нерисковых вкладчиков является бессрочный «металлический» вклад. Но, к сожалению, на данный момент в Украине в портфеле финкомпаний нет таких предложений.
Есть в такой схеме и рисковая составляющая, в случае банкротства финансовой компании, металлические депозиты, в отличие от обычных вкладов, не поддерживаются Фондом гарантирования вкладов физлиц.
Есть еще один любопытный момент: процентные ставки по вкладам в банковских металлах, приобретенных в других банках, как правило, на полпроцента-процент ниже. И берут чужие слитки в отделениях с большой неохотой, хотя в головных представительствах уверяют, что золото – это всегда золото.
Стать нумизматом
Есть еще одна альтернатива. Причем при определенном стечении обстоятельств доходность при таком подходе может превысить прибыльность практически любых инструментов инвестирования, правда для этого нужен приличный срок. Речь идет о покупке монет из драгметаллов.
Банкиры и нумизматы делят все монеты на инвестиционные и нумизматические. «Инвестиционная - это монета из металла высочайшей пробы, выпущенная одним из монетных дворов, имеющая определенную тематику и являющаяся инструментом исключительно инвестиционно-спекулятивным», - с презрением поясняет нумизмат и по совместительству сотрудник коммерческого банка Игорь Русанович. У такой «мелочи» есть стоимость покупки и продажи, вплоть до котировок на биржевых площадках. Такие монеты практически всегда повторяют стоимость своих базовых металлов, и их принимают в большинстве коммерческих банках и в НБУ.
«Нумизматические или коллекционные монеты, это совсем другое дело… ограниченный тираж, металл, а тем более его проба– вопрос вторичный, важна тематика, период, ошибки на официальных монетах, это объект вожделения коллекционеров, стоимость на такие вещи может колебаться от «подарка друга» и $20 на раскладке, до баснословных сумм», - эмоционально делится впечатлениями нумизмат.
Основная беда нумизматических монет – это их ликвидность. Не факт, что их примут в банке, а даже знающие ее реальную стоимость коллекционеры будут всячески занижать ее. «Чуть ли не единственным вариантом продажи столь лакомого куска метала по ее реальной стоимости – европейские и североамериканские аукционы, - делится секретами Игорь Русанович. – Но нужно быть готовым, что проверят всю историю монеты. И если она хоть когда-то была у кого-то украдена, хоть несколько веков назад, и это задокументировано, могут возникнуть проблемы».
Золотое будущее
Что же будет с золотом в будущем? По данным Лондонской биржи металлов в начале года котировки на золото на международных рынках колебались в пределах 1150 $/унция, сегодня они находятся в диапазоне 1280 $/унция. Однако при краткосрочных колебаниях за полгода котировки проседали до уровня 1060 $/унция и поднималась до уровня практически до 1300 $/унция. Диапазон цены на золото в 2010 году согласно прогнозам аналитиков Лондонской биржи составит 1000 – 1350 $/унция.
Если еще и принять во внимание стабильность с национальной валютой и экономикой, то существенный инвестиционный доход от вложений в золото кажется маловероятным. А вот обезопасить свои сбережения от «тлена» - самое оно.
Золотые котировки (цена за грамм)
Источник: Украинская биржа драгоценных металлов
Ставки по металлическим вкладам
Золото. Срок вклада – 1 год, выплата процентов по окончанию срока вклада
Источник: Простобанк Консалтинг, по состоянию на 21 июня
-- Особое мнение
Владимир Пищаный, начальник Отдела операций с банковскими металлами VAB Банка
{1-} Спрос на золото с начала года достаточно стабильный с небольшими колебаниями. Общая тенденция – некоторое снижение спроса со стороны ювелирных производителей, которое компенсируется интересом со стороны инвесторов, прежде всего частных.
Инвестиционный спрос в свою очередь несколько сдерживается динамикой цен. Поскольку цены на этом рынке уже несколько месяцев почти постоянно смотрят вверх, это затрудняет выбор момента для покупки металла. Особенно актуально это в отношении того клиента, кто приобретает золото не для диверсификации инвестиционного портфеля или ухода от инфляционных рисков по валютам (как правило, интересы такого покупателя обращены к длинным срокам депозита в золоте), а для получения прибыли на коротких/средних сроках за счет роста стоимости. С учетом того, что буквально за последние несколько дней этот металл несколько раз обновлял исторические ценовые максимумы, уже выше уровня 1260 дол/тр. унцию, инвесторам достаточно сложно принимать решение о входе в рынок. Тем более, что многие клиенты продолжают ожидать мало-мальски глубокую коррекцию, по крайней мере – ниже уровня 1200 долл/тр. унцию. С учетом же поведения цен на золото в течение последнего месяца на относительно спокойном рынке, возможность ожидаемого спада уже не является очевидной.
.
Без спекулянтов
Золото на мировых рынках с начала 2010 года подорожало в цене на 15%, что повысило доходность вложений в этот драгоценный металл по сравнению с банковскими вкладами в валюту, инвестициями на фондовом рынке и многими другими привычными инструментами инвестирования.
Причиной тому стал долговой кризис в зоне евро, который спровоцировал инвесторов к вложениям в золото, что привело к увеличению покупки золотых монет и слитков на мировом рынке. Подобная ситуация была и в 2007 году. Когда той кризисной осенью по всему миру опять началась золотая лихорадка, в Украине за последний квартал цена для потребителей подскочила почти на четверть, а по итогам года вышли все 30%.
Казалось бы, неплохой повод перебросить большую часть свободных средств именно в этот инструмент, ан нет. В среду, 23 июня, эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир Олексюк заявил, что в ближайшие 2 месяца инвестиции в золото будут просто невыгодны. «Время инвестировать в золото по всем характеристикам рынка уже проходит. До конца лета значительного роста, который перекроет прибыльность вложений в депозиты или в фондовый рынок, от золота ожидать не стоит. Все движение цены на него сконцентрируется в рамках 1280 $./унция, что от текущих цен не превышает 2,1%», - резюмирует Олексюк.
Но повод ли это отвернуться от вложений в золото? Вовсе – нет. Безусловно, при нестабильных финансовых рынках драгоценные металлы – высокодоходный инструмент, но его прелесть совсем не в этом, ну или не только в этом. Самое главное, оно позволяет сохранить сбережения от обесценивания.
Но кому, и каким образом, лучше вкладывать в этот инструмент?
Стандартная схема
Есть одна оптимальная схема вложений. «Это традиционный подход для вкладчика в принципе – от 10–15% всех накоплений разумно хранить в металле во избежание валютных, инфляционных рисков, - поясняет начальник Отдела операций с банковскими металлами VAB Банка Владимир Пищаный. - Но в нынешних условиях эта цифра вполне может доходить и до 50%, с пониманием, что эти средства будут вложены на срок от 1-го года и больше. По операциям наших клиентов мы видим, что вполне оправданы такие долгосрочные вложения с прицелом на покупку недвижимости, обучение детей и пр».
Как правило, при долгосрочной инвестиции конкретный момент покупки золота не имеет определяющего значения. Естественно, хочется войти в рынок на каком-то локальном снижении цены. Но при нынешних тенденциях ожидание более выгодного позиционирования стоимости золота чревато тем, что решение придется принимать уже при более высоких рыночных ценах» Все, кажется, ясно, но что и как покупать?
Золото в кирпичах и пластинах
Самый простой способ – купить слиток в банке. Стоимость банковских металлов в Украине, как правило, на 4-7% выше, чем на мировом рынке (за эталонную цену металлов принято брать котировки на Лондонской бирже). Причина такой неприятности для наших граждан кроется в том, что золото попадает к нам в страну из европейских стран (как правило Швейцарии и Германии, реже из Люксембурга), а также из России.
Кроме наценки за транспортировку, изготовление слитка (аффинаж) инвестор платит еще и отчисление в Пенсионный фонд — 1%, а также маржу при покупке-продаже драгоценного металла.
Правда, в Украине немногие банки работают с драгоценными металлами. Преимущественно это крупнейшие финансовые компании, которые за год могут продать более 10 тонн золота.
У покупателей золотых кирпичиков может сразу возникнуть вопрос – где, а главное как хранить такую драгоценность. Кроме того, многие инвесторы не безосновательно опасаются процедуры дальнейшей продажи слитков. Если металл приобретался в банке, проблем, скорее всего не возникнет, хотя бывали прецеденты, когда банки отказывались принимать драгоценные пластины, приобретенные в другой финансовой компании.
Еще хуже могут обстоять дела, если слиток был куплен вне банка. Даже если продать золото в таком случае удастся, велика вероятность потери солидного процента на подтверждение чистоты элемента, а также интерес структуры, которая принимает драгоценность.
Золотые депозиты
Более спокойный и надежный вариант инвестиции, и как показывает практика, в ряде случаев – более доходный – вложение средств в «золотой» («металлический») депозит.
В чем вообще суть такой услуги? Банк предоставляет вкладчикам возможность покупать золотые слитки, формально - вносить денежные средства на их приобретение банком, а также вкладывать средства наличными в виртуальные вклады, которые привязываются к курсу золота.
Ставка по депозитам в золотых слитках варьируется в пределах 1,1—6%, основная масса предложений колеблется в районе 2-3,5%. Условия варьируются согласно логике любых срочных вкладов: чем больше срок, тем выше ставка. В любом случае, это значительно ниже валютных депозитов. Но, в то же время, счета в банковском золоте могут составить конкуренцию традиционным валютным и гривневым депозитам в части доходности при высокой инфляции.
При обычном депозите вкладчик по окончании срока получает сумму вклада и проценты по нему. Инфляция может «съесть» и сумму вклада и процент. В случае с золотым вкладом, - в конце срока золотой слиток останется (ну или его рыночная стоимость). Напомним, что в кризисные моменты, когда все падает, цена драгметаллов растет.
К слову, особый интерес для нерисковых вкладчиков является бессрочный «металлический» вклад. Но, к сожалению, на данный момент в Украине в портфеле финкомпаний нет таких предложений.
Есть в такой схеме и рисковая составляющая, в случае банкротства финансовой компании, металлические депозиты, в отличие от обычных вкладов, не поддерживаются Фондом гарантирования вкладов физлиц.
Есть еще один любопытный момент: процентные ставки по вкладам в банковских металлах, приобретенных в других банках, как правило, на полпроцента-процент ниже. И берут чужие слитки в отделениях с большой неохотой, хотя в головных представительствах уверяют, что золото – это всегда золото.
Стать нумизматом
Есть еще одна альтернатива. Причем при определенном стечении обстоятельств доходность при таком подходе может превысить прибыльность практически любых инструментов инвестирования, правда для этого нужен приличный срок. Речь идет о покупке монет из драгметаллов.
Банкиры и нумизматы делят все монеты на инвестиционные и нумизматические. «Инвестиционная - это монета из металла высочайшей пробы, выпущенная одним из монетных дворов, имеющая определенную тематику и являющаяся инструментом исключительно инвестиционно-спекулятивным», - с презрением поясняет нумизмат и по совместительству сотрудник коммерческого банка Игорь Русанович. У такой «мелочи» есть стоимость покупки и продажи, вплоть до котировок на биржевых площадках. Такие монеты практически всегда повторяют стоимость своих базовых металлов, и их принимают в большинстве коммерческих банках и в НБУ.
«Нумизматические или коллекционные монеты, это совсем другое дело… ограниченный тираж, металл, а тем более его проба– вопрос вторичный, важна тематика, период, ошибки на официальных монетах, это объект вожделения коллекционеров, стоимость на такие вещи может колебаться от «подарка друга» и $20 на раскладке, до баснословных сумм», - эмоционально делится впечатлениями нумизмат.
Основная беда нумизматических монет – это их ликвидность. Не факт, что их примут в банке, а даже знающие ее реальную стоимость коллекционеры будут всячески занижать ее. «Чуть ли не единственным вариантом продажи столь лакомого куска метала по ее реальной стоимости – европейские и североамериканские аукционы, - делится секретами Игорь Русанович. – Но нужно быть готовым, что проверят всю историю монеты. И если она хоть когда-то была у кого-то украдена, хоть несколько веков назад, и это задокументировано, могут возникнуть проблемы».
Золотое будущее
Что же будет с золотом в будущем? По данным Лондонской биржи металлов в начале года котировки на золото на международных рынках колебались в пределах 1150 $/унция, сегодня они находятся в диапазоне 1280 $/унция. Однако при краткосрочных колебаниях за полгода котировки проседали до уровня 1060 $/унция и поднималась до уровня практически до 1300 $/унция. Диапазон цены на золото в 2010 году согласно прогнозам аналитиков Лондонской биржи составит 1000 – 1350 $/унция.
Если еще и принять во внимание стабильность с национальной валютой и экономикой, то существенный инвестиционный доход от вложений в золото кажется маловероятным. А вот обезопасить свои сбережения от «тлена» - самое оно.
|Коммерческие банки
|НБУ
|Золото
|319.74
|313.6070
|Н/П
|Банк
|Ставка, %
|Мин. вес, гр
|1
|ПриватБанк
|6
|50
|2
|Укргазбанк
|5,25
|100
|3
|Финансы и Кредит
|5
|50
|4
|Украинский Профессиональный Банк
|5
|100
|5
|Хрещатик
|5
|500
|6
|БМ Банк
|4,75
|500,01
|7
|БМ Банк
|4,5
|100
|8
|Хрещатик
|4
|20
|9
|VAB Банк
|3
|50
|10
|VAB Банк
|2,75
|1 000,00
|11
|Индустриалбанк
|2,5
|1 001,00
|12
|VAB Банк
|2,25
|50
|13
|Индустриалбанк
|2
|501
|14
|Кредитпромбанк
|2
|1 000,00
|15
|Укрэксимбанк
|2
|1 000,00
|16
|Имэксбанк
|2
|1 000,00
|17
|Таврика
|1,5
|50
|18
|Индустриалбанк
|1,5
|100
|19
|Кредитпромбанк
|1,5
|100
|20
|Укрэксимбанк
|1,5
|150
|21
|Имэксбанк
|1,5
|500
|22
|Таврика
|1,25
|50
|23
|Имэксбанк
|1
|300
|24
|Брокбизнесбанк
|1
|500
-- Особое мнение
Владимир Пищаный, начальник Отдела операций с банковскими металлами VAB Банка
{1-} Спрос на золото с начала года достаточно стабильный с небольшими колебаниями. Общая тенденция – некоторое снижение спроса со стороны ювелирных производителей, которое компенсируется интересом со стороны инвесторов, прежде всего частных.
Инвестиционный спрос в свою очередь несколько сдерживается динамикой цен. Поскольку цены на этом рынке уже несколько месяцев почти постоянно смотрят вверх, это затрудняет выбор момента для покупки металла. Особенно актуально это в отношении того клиента, кто приобретает золото не для диверсификации инвестиционного портфеля или ухода от инфляционных рисков по валютам (как правило, интересы такого покупателя обращены к длинным срокам депозита в золоте), а для получения прибыли на коротких/средних сроках за счет роста стоимости. С учетом того, что буквально за последние несколько дней этот металл несколько раз обновлял исторические ценовые максимумы, уже выше уровня 1260 дол/тр. унцию, инвесторам достаточно сложно принимать решение о входе в рынок. Тем более, что многие клиенты продолжают ожидать мало-мальски глубокую коррекцию, по крайней мере – ниже уровня 1200 долл/тр. унцию. С учетом же поведения цен на золото в течение последнего месяца на относительно спокойном рынке, возможность ожидаемого спада уже не является очевидной.