Зупинити митаря

Геолог за фахом і митар за покликанням, Микола Азаров зазнав першого відчутного удару на посаді прем’єр-міністра.

До числа критиків виплеканого прем’єром Податкового кодексу долучився Президент Віктор Янукович



«Вважаю, що Податковий кодекс у нинішньому вигляді не є збалансованим і вимагає серйозного доопрацювання, і я впевнений у тому, що на сьогодні він не має достатньої підтримки в парламенті. Тому треба над ним працювати і разом із Бюджетним кодексом настільки, наскільки можливо збалансувати ці два найважливіші документи для життя країни і після цього їх виносити (на розгляд до ВР)», – сказав Президент під час розширеного засідання Кабміну минулого тижня. Він також зазначив, що Податковий кодекс має бути не для податківців, а для промисловості, бізнесу і людей.

Прем’єр наполягає…

За словами ж самого Миколи Азарова, робота над засадничим для економіки документом тривала практично десять років. Заради дітища нинішнього прем’єра депутати «завалили» альтернативний проект Миколи Катеринчука. Але після тріумфального проходження в першому читанні проект Податкового кодексу перетворився на мішень. Цілком прогнозовано документ критикує опозиція. Ще активніше – бізнес. Урешті, й численні однопартійці прем’єр-міністра в оцінюванні документа почали керуватися не корпоративною солідарністю, а здоровим глуздом. Проте Микола Азаров у ставленні до свого творіння демонструє дивовижну впертість.

Перевагами урядового варіанта кодексу прем’єр вважає зменшення податку на прибуток із 25% до 20%, уніфікацію податкової і бухгалтерської звітності, поетапне зниження податку на додану вартість із 20% до 17% до 2014 року. А ще – зменшення кількості податків. Для малого бізнесу замість ринкового збору обіцяно ринковий податок. Але в цих цукерках заховані сталеві голки. За підрахунками депутата Верховної Ради Ксенії Ляпіної (НУНС), у разі прийняття Податковий кодекс збільшить навантаження на малий бізнес у три – чотири рази. Адже його представникам пропонується, окрім ставки єдиного податку, яким замінять фіксований, сплачувати соціальні платежі за себе і за найманих працівників на загальних підставах. «Це означає: якщо раніше підприємець сплачував 200 гривень єдиного податку, з яких щонайменше 90 йшло на соціальні платежі, то тепер ці 200 гривень повинні будуть сплачуватися до бюджету, а соціальні платежі уряд пропонує сплачувати додатково», – констатує Ксенія Ляпіна. А запропонований ринковий податок буде вдвічі більшим за ринковий збір.

Особливо Микола Азаров пишається положеннями Кодексу, які мають на меті стимулювати інвестиції у нові технології. В документі передбачено спеціальні режими оподаткування для компаній, які реалізують інвестпроекти у рамках технопарків. Потурбувався уряд і про відновлення так званих «вільних економічних зон». Але досвід 2000–2004 років свідчить, що ці стимули працювали передусім на інтерес власників великих підприємств Сходу і Півдня України, і в останню чергу – на економіку країни.

…депутати критикують

Фаховий аудитор Артем Синиця, який кілька років працював у донецькій групі компаній СКМ, а нині входить до фракції Партії регіонів у парламенті, визнає: проект Податкового кодексу спрямований на полегшення умов для великих виробників. «Цей проект Кодексу дозволяє вивільнити кошти для того, аби оновити основні фонди підприємств-експортерів, які дають левову частку надход-жень до бюджету. В тій частині, яка регулює оподаткування малого бізнесу, він потребує істотного вдосконалення», – сказав «Главреду» депутат. Керівник і співвласник запорізької компанії «Мотор-Січ», депутат-регіонал В’ячеслав Богуслаєв погоджується: без подальшого детального обговорення запропонований документ приймати не можна. «Одними фіскальними методами економіку не підняти. Податковий тиск має бути зменшено», – сказав Богуслаєв, розповідаючи «Главреду» про своє враження від проекту Податкового кодексу.

Натомість, за задумом авторів проекту, податковий інспектор має стати головною фігурою в країні. Йому хочуть дозволити безперешкодно входити до помешкання підприємця без санкції суду, що прямо порушує конституційний принцип недоторканності житла. Перевірки, в разі прийняття документа в нинішньому вигляді, здійснюватимуться без попередження, а їх тривалість збільшиться втричі. Серед несподіванок нового системного закону – право податкової адміністрації зупиняти банківські операції платників. А тим українцям, які свої заощадження вирішили покласти в банк, підготували особ-ливий сюрприз – п’ятивідсотковий податок на депозит. «Фактично це податок на гроші, які вже були оподатковані. Це абсурд», – сказав «Главреду» голова Асоціації українських банків(АУБ) Олександр Сугоняко. Він передбачає, що в процесі доопрацювання Кодексу це положення вилучать перш за все. «Адже всі депутати та члени уряду мають банківські рахунки. А понад 90% депозитів – із сумами понад 150 тисяч гривень. Навряд чи можновладці погодяться платити з них 5%», – вважає Сугоняко. Загалом зауважень до проекту Кодексу міністр юстиції Олександр Лавринович назбирав понад 20 сторінок. Але Азаров наполягає: кодекс треба приймати в другому читанні таким, як є. А вдосконалювати вже потім. При цьому посилається на досвід росіян. Важко уявити, що, отримавши такі повноваження, корпорація митарів погодиться їх віддати. З удосконаленням можна буде зволікати скільки заманеться і водночас безперешкодно викачувати кошти з кволого українського бізнесу.

А хто буде офірним цапом?

Комплекси прем’єра, який досі не спромігся опанувати державну мову, далися взнаки і в роботі над головним податковим документом. «Над Кодексом працювали філологи», – пишається Микола Азаров. Участь мовників знадобилась для того, аби не допустити двозначностей у юридичних формулюваннях і не дати можливості бізнесменам вислизнути з лабет митарів. Як зауважують критики, над іншим стратегічним кодексом – бюджетним – працювала інша команда філологів. Про це свідчать «нестиковки» у формулюваннях двох документів.

За обіцянки, які давав під час виборчої кампанії Віктор Янукович, відповідати доведеться передусім Миколі Азарову. Адже насамперед від дій уряду залежить прихильність електорату. Зокрема, тієї його частини, яка створює національний продукт і наповнює бюджет. Якщо протягом найближчих шести – десяти місяців ситуація в економіці істотно не покращиться, саме прем’єр – перший кандидат на роль офірного цапа. І щоб уникнути ганебної відставки, готовий нехтувати нормами права. Депутат Верховної Ради (ПР) Валентин Ландик вважає реальною небезпеку невиконання бюджету. За цих обставин драконівські заходи, передбачені проектом Податкового кодексу, вважає виправданими. «Я думаю, що це є. На місці Миколи Яновича я, мабуть, поводився б так само. Але таке жорстке податкове законодавство має бути неодмінно збалансовано кроками на захист вітчизняного виробника»,– сказав Ландик «Главреду».

Керівникові уряду зараз не до балансу. Він сипле статистичними даними, які мають переконати співгромадян у позитивних зрушеннях. І сам себе підбадьорює переспівами з Йосипа Сталіна про те, що «жити стало краще, жити стало веселіше».