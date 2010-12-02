Ивано-Франковская область увеличила сборы в бюджет почти на 10%

В Ивано-Франковской области в течение января-ноября 2010 г. поступления в местные бюджеты увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 9,8% или на 115,7 млн грн - до 1308,3 млн грн, сообщили РБК-Украина в финансовом управлении облгосадминистрации. В том числе, в общий фонд местных бюджетов поступило 1040,9 млн грн, что на 9% или на 86,3 млн грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Доходов, которые учитываются при определении объемов межбюджетных трансфертов («корзина И»), в области за отчетный период поступило 889,7 млн грн, что на 0,1% или на 0,6 млн грн больше показателей, доведенных Министерством финансов, и на 9,5% или на 77 млн грн больше, чем за 11 мес. 2009 г.