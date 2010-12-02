Рада повысила ответственность перевозчиков

Верховная Рада Украины приняла законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки», который усиливает ответственность перевозчиков за неисполнение обязанностей. За соответствующее решение проголосовали 258 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, передает РБК. Принятым актом, инициированным Президентом, внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов Украины с целью имплементации статьи 7 конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми, которая была подписана от имени Украины 17 ноября 2005 г. Изменения направлены на внедрение обязанности перевозчиков проверить перед началом международной пассажирской перевозкой наличие у пассажира документов, необходимых для въезда в государства следования. Также усилена ответственность перевозчиков путем увеличения санкций за невыполнение или ненадлежащее выполнение указанной обязанности, что привело к перевозке или попытке перевозки пассажира через государственную границу Украины без необходимых документов. Соответствующий законопроект зарегистрирован под № 7010.