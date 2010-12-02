НБУ ввел в обращение памятную монету «Родина Тарнавських»

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Родина Тарнавських» номиналом 10 грн. из серии «Славетні роди України». Об этом говорится в письме регулятора, распространенном УНИАН. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, качество чеканки – «пруф», масса в чистоте - 31,1 г, диаметр - 38,6 мм, тираж - 10 тыс. штук. Проба – Ag 925. Памятная монета является действительным платежным средством Украины и обязательна к принятию без ограничений по ее номинальной стоимости во всех видах платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов. Монета посвящена известному украинскому казацко-старшинскому роду, который прославился своей меценатской и благотворительной деятельностью и из которого происходили известные деятели Гетьманщины - сотники и полковники. К нему принадлежал Василий Тарновский-младший, благодаря уникальной коллекции которого был основан Музей украинских древностей в городе Чернигове.