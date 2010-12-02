Ситуация в банковском секторе существенно улучшилась - глава ФГВ

Ситуация в банковском секторе Украины существенно улучшилась по сравнению с кризисным периодом, что повысило доверие населения к финансовым институтам страны, считает директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Василий Пасичник. «Ситуация в банковской системе стабилизировалась – есть улучшение. Динамика депозитов уже говорит об этом: люди поверили в банковскую систему», – сказал он журналистам в четверг, передает «Интерфакс-Украина» . По его словам, среди действующих банков пока не наблюдаются кредитно-финансовые учреждения, которые могут быть переведены из категории участников Фонда гарантирования вкладов в категорию временных участников. «Явных кандидатов (на перевод в категорию временных участников Фонда – ред.) я пока не вижу», – сказал Пасичник. Как сообщалось, за 11 месяцев 2010 года лицензия была отозвана у девяти банков: в ноябре Национальный банк Украины отозвал лицензию и инициировал процедуру ликвидации небольшого банка «Синтез». С учетом этого, на начало декабря участниками Фонда гарантирования вкладов являлись 170 банков, а временными участниками – четыре кредитно-финансовых учреждения (вклады в государственном Ощадбанке гарантируются отдельным законом). По данным Нацбанка, на начало ноября-2010 в Украине действовало 176 банков. Совокупный объем депозитов физических лиц в банковской системе страны вырос за десять месяцев на 23,5% - до 261,033 млрд грн.